https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الدنماركية-أمريكا-أعطت-الضوء-الأخضر-لتسليم-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1080190390.html
الخارجية الدنماركية: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
الخارجية الدنماركية: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أن كوبنهاغن تلقت إذنا من واشنطن بنقل طائرات "إف-16" إلى كييف. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T07:13+0000
2023-08-18T07:13+0000
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وقال لارس لوك راسموسن: "أستطيع أن أؤكد أن وزير الدفاع وأنا كتبنا إلى الزملاء في الولايات المتحدة بشأن خياراتنا. والآن تلقينا رسالة ودية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والتي تعطينا خيارات معينة للعمل... وهذا يعني أن لا يوجد حاجز أمام القيام بذلك (إرسال إف-16)".أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 2 أغسطس/ آب الجاري، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سيستغرق البرنامج التدريبي ستة أشهر على الأقل وقد يتم في الدنمارك أو هولندا.وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ظهور طائرات مقاتلة "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-عند-تسليم-أوكرانيا-إف-16-يكون-قد-فات-الأوان-1080043348.html
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أخبار كندا, العالم, روسيا
أخبار كندا, العالم, روسيا
الخارجية الدنماركية: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
07:13 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 07:14 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أن كوبنهاغن تلقت إذنا من واشنطن بنقل طائرات "إف-16" إلى كييف.
وقال لارس لوك راسموسن: "أستطيع أن أؤكد أن وزير الدفاع وأنا كتبنا إلى الزملاء في الولايات المتحدة بشأن خياراتنا. والآن تلقينا رسالة ودية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والتي تعطينا خيارات معينة للعمل... وهذا يعني أن لا يوجد حاجز أمام القيام بذلك (إرسال إف-16)".
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 2 أغسطس/ آب الجاري، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سيستغرق البرنامج التدريبي ستة أشهر على الأقل وقد يتم في الدنمارك أو هولندا.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ظهور طائرات مقاتلة "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.