https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-عند-تسليم-أوكرانيا-إف-16-يكون-قد-فات-الأوان-1080043348.html

إعلام: عند تسليم أوكرانيا "إف-16" يكون قد "فات الأوان"

إعلام: عند تسليم أوكرانيا "إف-16" يكون قد "فات الأوان"

كتبت صحيفة أمريكية أن واشنطن تأخرت في تسليم مقاتلات "إف-16" للجيش الأوكراني. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T08:32+0000

2023-08-14T08:32+0000

2023-08-14T08:36+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0a/1063366753_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_6001e14bd483c7cfa3ba6a878b8f103f.jpg

وقالت الصحيفة: "لم تسمح إدارة بايدن لدول الـ"ناتو" بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، لأكثر من عام".وأضافت: "بحلول الوقت الذي يتم فيه تدريب الطيارين على استخدام الطائرات المتقدمة، سيكون قد فات الأوان لمساعدة القوات المسلحة(الأوكرانية) في الدفاع عن نفسها في الهجوم المضاد".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بسبب نقص الأصول الجوية، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية التعامل مع طائرات الهليكوبتر القتالية الروسية، التي تدمر بسهولة الدبابات الأوكرانية وغيرها من المعدات".ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ولوزارة الدفاع البريطانية، فإن "بعض طائرات الهليكوبتر(الروسية) مجهزة بصواريخ مضادة للدبابات تطير لمسافة بعيدة أو منخفضة جدًا، بحيث لا يمكن أن يعترضها نظام الدفاع الجوي الأوكراني".يشار إلى أنه، منذ فبراير/ شباط 2022، خصصت أمريكا أكثر من 75 مليار دولار في أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا، وتم إنفاق معظم هذه المساعدات، أو ما يقرب من 50 مليار دولار، على الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الصلة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "ظهور طائرات مقاتلة "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف، ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".أقرا أيضا: إعلام: من المحتمل أن يتأخر تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف-16"أقرا أيضا: إعلام: تسليم نظام كييف "إف 16" لن يؤخر من المصير المحتوم بالفشل

https://sputnikarabic.ae/20230811/أمريكا-مستعدون-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-طائرات-إف-16-إذا-عجزت-الدول-الأوروبية-عن-ذلك-1079994539.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم