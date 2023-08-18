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https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الرئيس-الصيني-يزور-جنوب-أفريقيا-ويشارك-في-قمة-بريكس-1080187306.html
الخارجية: الرئيس الصيني يزور جنوب أفريقيا ويشارك في قمة بريكس
الخارجية: الرئيس الصيني يزور جنوب أفريقيا ويشارك في قمة بريكس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 21 و 24 أغسطس... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T02:47+0000
2023-08-18T02:47+0000
قمة بريكس 2023
الرئيس الصيني شي جين بينغ
جنوب أفريقيا
العالم
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بكين - سبوتنيك. وقالت هوا تشونينغ في بيان نشر على موقع الخارجية، "بناء على دعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، فضلا عن ذلك سيحضر قمة بريكس الـ 15 التي تعقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا".ويحضر قمة مجموعة "بريكس" القادمة، بين يومي 22 و24 أغسطس/آب الجاري في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.
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قمة بريكس 2023, الرئيس الصيني شي جين بينغ, جنوب أفريقيا, العالم
قمة بريكس 2023, الرئيس الصيني شي جين بينغ, جنوب أفريقيا, العالم

الخارجية: الرئيس الصيني يزور جنوب أفريقيا ويشارك في قمة بريكس

02:47 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 21 و 24 أغسطس الجاري، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ.
بكين - سبوتنيك. وقالت هوا تشونينغ في بيان نشر على موقع الخارجية، "بناء على دعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، فضلا عن ذلك سيحضر قمة بريكس الـ 15 التي تعقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا".
ويحضر قمة مجموعة "بريكس" القادمة، بين يومي 22 و24 أغسطس/آب الجاري في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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أمس, 11:04 GMT
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.
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