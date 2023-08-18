https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-مولدوفا-1080195281.html
الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا
الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا
صرّحت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:21+0000
2023-08-18T11:21+0000
2023-08-18T11:21+0000
روسيا
مولدوفا
العالم
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وقالت الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتم الاحتجاج فيما يتعلق بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو".وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى البلاد، ردًا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا، سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم بتلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.وغادرت مجموعة من الدبلوماسيين الروس مولدوفا، مكونة من 45 موظفًا ودبلوماسيًا، بعد طردهم، طبقا لقرار حكومي بتقليص عدد المسؤولين الذين يمكن لروسيا تعيينهم في العاصمة كيشيناو.
https://sputnikarabic.ae/20230726/موسكو-اتهامات-مولدوفا-للسفارة-الروسية-في-كيشينيوف-بالتجسس--لا-أساس-لها-1079413443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مولدوفا, العالم
الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا
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صرّحت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.
وقالت الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتم الاحتجاج فيما يتعلق بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو".
وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى البلاد، ردًا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا، سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم بتلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.
وغادرت مجموعة من الدبلوماسيين الروس مولدوفا، مكونة من 45 موظفًا ودبلوماسيًا، بعد طردهم، طبقا لقرار حكومي بتقليص عدد المسؤولين الذين يمكن لروسيا تعيينهم في العاصمة كيشيناو.