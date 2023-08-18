https://sputnikarabic.ae/20230818/برلمانية-أمريكية-إرسال-إف--16-إلى-أوكرانيا-يجر-البلاد-لحرب-عالمية-ثالثة-1080207990.html
برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، اليوم الجمعة، أن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T18:53+0000
2023-08-18T18:53+0000
2023-08-18T18:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وكتبت تايلور غرين على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات "إف - 16" إلى أوكرانيا، ما يدفعنا إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة".وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".وقال سوليفان: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنطوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".
https://sputnikarabic.ae/20230818/مقاتلة-روسية-تجوب-سماء-القطب-الشمالي-بحثا-عن-عدو-محتمل-فيديو-1080206607.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
تابعنا عبر
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، اليوم الجمعة، أن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة".
وكتبت تايلور غرين على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات "إف - 16" إلى أوكرانيا، ما يدفعنا إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة".
وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".
وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".
وقال سوليفان
: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنطوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".