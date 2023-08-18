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برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، اليوم الجمعة، أن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T18:53+0000
2023-08-18T18:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وكتبت تايلور غرين على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات "إف - 16" إلى أوكرانيا، ما يدفعنا إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة".وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".وقال سوليفان: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنطوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".
https://sputnikarabic.ae/20230818/مقاتلة-روسية-تجوب-سماء-القطب-الشمالي-بحثا-عن-عدو-محتمل-فيديو-1080206607.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"

18:53 GMT 18.08.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، اليوم الجمعة، أن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة".
وكتبت تايلور غرين على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات "إف - 16" إلى أوكرانيا، ما يدفعنا إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة".
وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".
وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
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17:41 GMT
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".
وقال سوليفان: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنطوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".
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