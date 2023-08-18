https://sputnikarabic.ae/20230818/خلال-زيارته-للمملكة-عبد-اللهيان-يتفقد-سفارة-إيران-في-السعودية-1080193006.html

"خلال زيارته للمملكة"... عبد اللهيان يتفقد سفارة إيران في السعودية

"خلال زيارته للمملكة"... عبد اللهيان يتفقد سفارة إيران في السعودية

أكدت السفارة الإيرانية لدى السعودية، اليوم الجمعة، تفعيل العمل في مقرها لدى الرياض منذ فترة، وإنجاز المهام الدبلوماسية والخدمات القنصلية اللازمة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T09:03+0000

2023-08-18T09:03+0000

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ونشرت السفارة الإيرانية لدى الرياض تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل، أمس الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران، منذ مارس/ آذار الماضي.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض تتم بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث أكد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، مشيدا بمدى التقدم المحرز في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة.وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عقد في الرياض:وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا، في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، حيث جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-مقدمة-لنظام-جديد-في-المنطقة-1079635401.html

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