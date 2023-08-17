https://sputnikarabic.ae/20230817/عبد-اللهيان-من-السعودية-طهران-والرياض-عازمتان-على-توسيع-التعاون--1080171847.html
عبد اللهيان من السعودية: طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون
عبد اللهيان من السعودية: طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، مشيدا بمدى التقدم المحرز في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:11+0000
2023-08-17T13:11+0000
2023-08-17T13:11+0000
العالم
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عقد في الرياض: "نسير في اتجاه صحيح والعلاقات مع السعودية تشهد تقدما، وكلا الطرفين عازمان على توسيع وتعزيز التعاون في كافة المجالات".ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ مارس/ آذار الماضي.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض تتم بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.يذكر أن الرياض وطهران اتفقتا في مارس/ آذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-الرياض-مع-سفير-بلاده-لدى-السعودية-1080168315.html
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العالم, العالم العربي
عبد اللهيان من السعودية: طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، مشيدا بمدى التقدم المحرز في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية.
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عقد في الرياض: "نسير في اتجاه صحيح والعلاقات مع السعودية تشهد تقدما، وكلا الطرفين عازمان على توسيع وتعزيز التعاون في كافة المجالات".
وأضاف الوزير الإيراني "اتفقنا مع الجانب السعودي على تسمية لجان مشتركة بين البلدين يكون على رأسها وزيري الخارجية".
نوه عبد اللهيان إلى أن "البلدين أكدا الإرادة لتعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات، وإضفاء الطابع العملي على الاتفاقيات بين البلدين سواء المجال الأمني والاقتصادي والتجاري".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ مارس/ آذار الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض تتم بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أن السفير الإيراني المعين حديثا لدى السعودي، يرافق الوزير الإيراني في هذه الزيارة وسيباشر مهامه الدبلوماسية رسميا فور وصوله إلى الرياض.
يذكر أن الرياض وطهران
اتفقتا في مارس/ آذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم قطعها عام 2016، إثر هجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وأكدت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين، احترام سيادة كل دولة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
كما تضمن الاتفاق جميع الاتفاقيات المشتركة بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.