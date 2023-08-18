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https://sputnikarabic.ae/20230818/شولتس-يؤكد-استحالة-مشاركة-جنود-ألمان-في-الصراع-الأوكراني-1080210629.html
شولتس يؤكد "استحالة" مشاركة جنود ألمان في الصراع الأوكراني
شولتس يؤكد "استحالة" مشاركة جنود ألمان في الصراع الأوكراني
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن "الجنود الألمان لن يطؤوا الأرض الأوكرانية بتاتا". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:48+0000
2023-08-18T20:48+0000
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
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وقال شولتس خلال مناقشة نظمتها صحيفة ألمانية في أوغسبورغ في ألمانيا، مجيبًا على سؤال عما إذا كان يرى خطر مشاركة ألمانيا بنشاط في الصراع العسكري في أوكرانيا: "أحاول تجنب ذلك، لذلك، على سبيل المثال، لا يوجد جنود ألمان في أوكرانيا ولن يكون هناك البتة".وأعلن السفير الأوكراني لدى برلين أليكسي ماكييف، أنه "يأمل في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس" الألمانية".وقال ماكييف بعد لقاء مع رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمار: "أنا سعيد لأن الدعم لهذا (تسليم الصواريخ لأوكرانيا) آخذ في الازدياد"، حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إلى السرعة في تسليم صواريخ "توروس" كروز إلى أوكرانيا، بحسب قولها.وحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بشكل أساسي بأسلحة ذات خصائص مماثلة.
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أخبار ألمانيا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, رصد عسكري

شولتس يؤكد "استحالة" مشاركة جنود ألمان في الصراع الأوكراني

20:48 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن "الجنود الألمان لن يطؤوا الأرض الأوكرانية بتاتا".
وقال شولتس خلال مناقشة نظمتها صحيفة ألمانية في أوغسبورغ في ألمانيا، مجيبًا على سؤال عما إذا كان يرى خطر مشاركة ألمانيا بنشاط في الصراع العسكري في أوكرانيا: "أحاول تجنب ذلك، لذلك، على سبيل المثال، لا يوجد جنود ألمان في أوكرانيا ولن يكون هناك البتة".
وأعلن السفير الأوكراني لدى برلين أليكسي ماكييف، أنه "يأمل في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس" الألمانية".
وقال ماكييف بعد لقاء مع رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمار: "أنا سعيد لأن الدعم لهذا (تسليم الصواريخ لأوكرانيا) آخذ في الازدياد"، حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة.
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وقال ماكييف: أتمنى ألا تستغرق المناقشة طويلا كالنقاش حول (شحنات دبابات) "ليوبارد".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إلى السرعة في تسليم صواريخ "توروس" كروز إلى أوكرانيا، بحسب قولها.
نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة لعمليات تسليم "توروس" هي مدى هذه الصواريخ، الذي يبلغ 500 كيلومتر.
وحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بشكل أساسي بأسلحة ذات خصائص مماثلة.
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