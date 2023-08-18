صلاح وفينيسيوس خارج القائمة... "يويفا" يعلن أفضل 10 لاعبين في أوروبا
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniيويفا
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.
وحسب بيان "يويفا"، ضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨— UEFA (@UEFA) August 17, 2023
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🇳🇴 Erling Haaland
🇦🇷 Lionel Messi
All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.
بينما جاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 كالتالي:
4- إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): 129 نقطة.
5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة.
6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة.
7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة.
4- إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): 129 نقطة.
5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة.
6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة.
7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة.
8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة.
9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة.
10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة.
9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة.
10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة.
وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.
وأما على مستوى المدربين، يعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.
وأما على مستوى المدربين، يعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.
🥇 NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨— UEFA (@UEFA) August 17, 2023
🇪🇸 Pep Guardiola
🇮🇹 Simone Inzaghi
🇮🇹 Luciano Spalletti
All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023.
وسيتنافس غوارديولا مع سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال، ولوتشيانو سباليتي، الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.
ووفقا لبيان "يويفا"، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا، يوم 31 أغسطس/ آب الجاري.