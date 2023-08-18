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https://sputnikarabic.ae/20230818/صلاح-وفينيسيوس-خارج-القائمة-يويفا-يعلن-أفضل-10-لاعبين-في-أوروبا-1080188841.html
صلاح وفينيسيوس خارج القائمة... "يويفا" يعلن أفضل 10 لاعبين في أوروبا
صلاح وفينيسيوس خارج القائمة... "يويفا" يعلن أفضل 10 لاعبين في أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T06:07+0000
2023-08-18T06:07+0000
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رياضة
أخبار كرة القدم
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وحسب بيان "يويفا"، ضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.بينما جاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 كالتالي:4- إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): 129 نقطة.5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة.6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة.7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة.8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة.9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة.10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة.وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.وأما على مستوى المدربين، يعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.وسيتنافس غوارديولا مع سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال، ولوتشيانو سباليتي، الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.ووفقا لبيان "يويفا"، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا، يوم 31 أغسطس/ آب الجاري.
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رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, اللاعب محمد صلاح, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, اللاعب محمد صلاح, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار

صلاح وفينيسيوس خارج القائمة... "يويفا" يعلن أفضل 10 لاعبين في أوروبا

06:07 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniيويفا
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.
وحسب بيان "يويفا"، ضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بينما جاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 كالتالي:

4- إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): 129 نقطة.

5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة.

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة.

7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة.
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8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة.

9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة.

10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة.
وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.

وأما على مستوى المدربين، يعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.
وسيتنافس غوارديولا مع سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال، ولوتشيانو سباليتي، الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.
ووفقا لبيان "يويفا"، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا، يوم 31 أغسطس/ آب الجاري.
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