https://sputnikarabic.ae/20230802/مدرب-ليفربول-يطالب-فيفا-ويويفا-بالتدخل-لإيجاد-حلول-حول-تأثير-السعودية-على-الكرة-الأوروبية-1079705127.html

مدرب ليفربول يطالب "فيفا" و"يويفا" بالتدخل لإيجاد حلول حول "تأثير السعودية" على الكرة الأوروبية

مدرب ليفربول يطالب "فيفا" و"يويفا" بالتدخل لإيجاد حلول حول "تأثير السعودية" على الكرة الأوروبية

طالب المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، "الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم، بإيجاد حلول لتأثير الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية على... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T09:50+0000

2023-08-02T09:50+0000

2023-08-02T09:50+0000

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وقال كلوب، في مؤتمر صحفي حول انتقال السنغالي ساديو ماني، إلى النصر السعودي وتأثير صفقات السعودية على أوروبا: "لا أعلم ما المشكلة التي واجهته، ما أعلمه هو أنه غادرنا بشكل جيد وبمستوى عال وهو لاعب من طراز عالمي لا شك في ذلك أبدا".وحول تأثير السعودية على كرة القدم، أوضح: "سنرى ذلك لاحقا لكن يبدو أن التأثير قوي جدا وكبير حتى اللحظة والأمر الأسوأ هو أن سوق الانتقالات في السعودية يمتد لثلاثة أسابيع أكثر من أوروبا، إذا كان ما سمعته صحيحا".وشدد على ضرورة أن "يجد الفيفا واليويفا حلولا لذلك"، قائلا: "في الوقت الراهن لا أعلم ما سيحدث، لكن ما يحدث في السعودية يؤثر بالفعل علينا بالتأكيد، ويجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمر وهذا ما نفعله، وهذا كل ما يمكنني قوله حول الأمر، والوقت سيكشف".وتوجهت أنظار العالم في الأشهر الأخيرة للدوري السعودي بكرة القدم الذي استقطب ولا يزال يستقطب نجوم كرة القدم العالميين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليسجل مرحلة تاريخية في سجلات بطولاته المحلية.وينافس الدوري السعودي أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية بالأسماء التي يضمها ويسعى لجذبها، وفتح انتقال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، الباب أمام هذه الأسماء ليتوالى النجوم بالتوافد للدوري الذي شهد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مانحا الأندية دعما ماليا كبيرا وفاتحا الطريق لاستقطاب أبرز النجوم.وتخطى الدوري السعودي بمتوسط رواتب اللاعبين عددا من الدوريات الكبرى بحسب ما نقل موقع "90min"، ليبلغ 6 مليون و300 ألف يورو سنويا، أي ضعف متوسط ​​الراتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إمكانية الزيادة حتى نهاية فترة الانتقالات بسبب انتقال لاعبين بأجور مرتفعة.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ليفربول, نادي بايرن ميونخ, ساديو ماني, رياضة, منوعات