https://sputnikarabic.ae/20230818/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-جدة-صور-وفيديو-1080196892.html
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة... صور وفيديو
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة... صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل اليوم الجمعة في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:51+0000
2023-08-18T11:51+0000
2023-08-18T11:53+0000
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وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية الإخبارية، إن عبد اللهيان والوفد المرافق له التقوا بن سلمان في مدينة جدة.ووفقا للقناة، وصف الوفد الإيراني لقاء وزير الخارجية مع ولي العهد السعودي بأنه "جيد جدا".يذكر أن عبد اللهيان قام، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.وعقب المباحثات، أكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة... صور وفيديو
11:51 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل اليوم الجمعة في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور المملكة حاليا.
وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية الإخبارية، إن عبد اللهيان والوفد المرافق له التقوا بن سلمان في مدينة جدة.
ووفقا للقناة، وصف الوفد الإيراني لقاء وزير الخارجية مع ولي العهد السعودي بأنه "جيد جدا".
يذكر أن عبد اللهيان
قام، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.
وعقب المباحثات، أكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.
وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين
، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.