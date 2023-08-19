https://sputnikarabic.ae/20230819/أبو-ردينة-الاستيطان-غير-شرعي-وحدود-1967-والقدس-الشرقية-هما-مفتاح-السلام-1080245447.html
أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وحدود 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح السلام
أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وحدود 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح السلام
قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "حدود 1967، والقدس الشرقية هما مفتاح السلام"، مؤكدا أن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وفقا... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T20:09+0000
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جاء ذلك تعليقا على خطط وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخاصة بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.وتابع: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 ينص بصورة واضحة على أن جميع المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون ويجب إزالتها، ويشمل ذلك تلك المقامة في القدس الشرقية".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "واشنطن تتحمل مسؤولية ما تتخذه إسرائيل من قرارات خطيرة"، مشيرًا إلى أنها "يجب أن تتخذ إجراءات جادة لإيقاف ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وعقاب جماعي للفلسطينيين".وحذر أبو ردينة من انجرار المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وثوابته، وأنه سيقوم بإفشال أي محاولة هدفها تصفية قضيته وسرقة أراضيه، بحسب قوله.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل يومين، أن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قدم اقتراحا يطالب فيه بتحويل مبالغ مالية كبيرة لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-إسرائيلي-يقدم-خطة-بتحويل-معسكرات-الجيش-لوحدات-استيطانية-1080189800.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وحدود 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح السلام
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قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "حدود 1967، والقدس الشرقية هما مفتاح السلام"، مؤكدا أن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك تعليقا على خطط وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخاصة بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.
وقال أبو ردينة: "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين من محاولات لن يشرعن أي مستوطنة على الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 ينص بصورة واضحة على أن جميع المستوطنات
غير شرعية ومخالفة للقانون ويجب إزالتها، ويشمل ذلك تلك المقامة في القدس الشرقية".
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "واشنطن تتحمل مسؤولية ما تتخذه إسرائيل من قرارات خطيرة"، مشيرًا إلى أنها "يجب أن تتخذ إجراءات جادة لإيقاف ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وعقاب جماعي للفلسطينيين
".
وقال نبيل أبو ردينة: "ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يصل إلى حد "الأبارتهايد".
وحذر أبو ردينة من انجرار المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وثوابته، وأنه سيقوم بإفشال أي محاولة هدفها تصفية قضيته وسرقة أراضيه، بحسب قوله.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل يومين، أن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قدم اقتراحا يطالب فيه بتحويل مبالغ مالية كبيرة لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية
، بحسب قوله.