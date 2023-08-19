https://sputnikarabic.ae/20230819/اعتقال-امرأة-أوكرانية-فى-لوغانسك-بتهمة-التجسس-لصالح-نظام-كييف-1080221975.html
اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف
اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف
ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على امرأة أوكرانية، قامت بجمع ونقل معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية إلى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:32+0000
2023-08-19T09:32+0000
2023-08-19T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الجيش الروسي
الجيش الأوكراني
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104463/10/1044631093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a87012cca75dfbe3cdf6663cdd643aa.jpg
وقال جهاز الأمن الفيدرالي لـ"سبوتنيك": "أوقفنا أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف الجهاز أنه "منذ أغسطس/ آب 2022، قامت امرأة من سكان الجمهورية بجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية".وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، والذي قام "بنقل هذه المعلومات لاحقًا إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا".وأوضح أنه تم تحرير دعوى جنائية ضدها بناءً على توفر عناصر الجريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ"التجسس".يشار إلى أن روسيا تولي أهمية خاصة لمكافحة التجسس والإرهاب من خلال أنظمة مكافحة الإرهاب والأمن الفيدرالي الروسي، في وقت تخوض فيه روسيا صراعًا وجوديًا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/عميل-لأوكرانيا-يعترف-بتحضير-هجوم-إرهابي-على-سفينة-روسية-1079486800.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104463/10/1044631093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92b32072163e2f5ad7f7dde6b0601bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي, الجيش الأوكراني, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي, الجيش الأوكراني, جمهورية لوغانسك الشعبية
اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف
تابعنا عبر
ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على امرأة أوكرانية، قامت بجمع ونقل معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية إلى نظام كييف.
وقال
جهاز الأمن الفيدرالي لـ"سبوتنيك": "أوقفنا أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف الجهاز أنه "منذ أغسطس/ آب 2022، قامت امرأة من سكان الجمهورية بجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية".
وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، والذي قام "بنقل هذه المعلومات لاحقًا إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا".
وأوضح أنه تم تحرير دعوى جنائية ضدها بناءً على توفر عناصر الجريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ"التجسس
".
يشار إلى أن روسيا تولي أهمية خاصة لمكافحة التجسس والإرهاب من خلال أنظمة مكافحة الإرهاب والأمن الفيدرالي الروسي
، في وقت تخوض فيه روسيا صراعًا وجوديًا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.