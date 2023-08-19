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الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/اعتقال-امرأة-أوكرانية-فى-لوغانسك-بتهمة-التجسس-لصالح-نظام-كييف-1080221975.html
اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف
اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف
ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على امرأة أوكرانية، قامت بجمع ونقل معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية إلى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:32+0000
2023-08-19T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي لـ"سبوتنيك": "أوقفنا أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف الجهاز أنه "منذ أغسطس/ آب 2022، قامت امرأة من سكان الجمهورية بجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية".وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، والذي قام "بنقل هذه المعلومات لاحقًا إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا".وأوضح أنه تم تحرير دعوى جنائية ضدها بناءً على توفر عناصر الجريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ"التجسس".يشار إلى أن روسيا تولي أهمية خاصة لمكافحة التجسس والإرهاب من خلال أنظمة مكافحة الإرهاب والأمن الفيدرالي الروسي، في وقت تخوض فيه روسيا صراعًا وجوديًا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/عميل-لأوكرانيا-يعترف-بتحضير-هجوم-إرهابي-على-سفينة-روسية-1079486800.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي, الجيش الأوكراني, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي, الجيش الأوكراني, جمهورية لوغانسك الشعبية

اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف

09:32 GMT 19.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على امرأة أوكرانية، قامت بجمع ونقل معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية إلى نظام كييف.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي لـ"سبوتنيك": "أوقفنا أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف الجهاز أنه "منذ أغسطس/ آب 2022، قامت امرأة من سكان الجمهورية بجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، والذي قام "بنقل هذه المعلومات لاحقًا إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا".
وأوضح أنه تم تحرير دعوى جنائية ضدها بناءً على توفر عناصر الجريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ"التجسس".
يشار إلى أن روسيا تولي أهمية خاصة لمكافحة التجسس والإرهاب من خلال أنظمة مكافحة الإرهاب والأمن الفيدرالي الروسي، في وقت تخوض فيه روسيا صراعًا وجوديًا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
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