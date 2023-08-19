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https://sputnikarabic.ae/20230819/الإمارات-تدين-أعمال-العنف-في-باكستان-بعد-حرق-كنائس-وعشرات-المنازل-1080245130.html
الإمارات تدين أعمال العنف في باكستان بعد حرق كنائس وعشرات المنازل
الإمارات تدين أعمال العنف في باكستان بعد حرق كنائس وعشرات المنازل
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، قيام متطرفين بإحراق بعض الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، مستنكرة بشدة أعمال العنف التي أعقبتها. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T19:44+0000
2023-08-19T19:44+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، إشادتها بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية وبالإجراءات التي اتخذتها بشأن تصديها لمثل هذه الأعمال من العنف والحرق، بحسب الوكالة.وشددت الخارجية الإماراتية على رفض بلادها الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في باكستان، أو الأعمال التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، بحسب الوكالة.وأشارت في بيانها إلى أن "خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب"، منوهة إلى أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، بحسب البيان.وأوضح بيان وزارة الخارجية الإماراتية أنه "في الوقت الحالي، يحتاج العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن أحد الزعماء المسيحيين في باكستان، الأربعاء الماضي، قوله إن "حشدا أحرق 5 كنائس على الأقل ونهب ممتلكات ثمينة من منازل هجرها أصحابها بعد تحريض أئمة المساجد للحشد، بعد مزاعم بتدنيس المصحف"، بحسب قوله.وأفادت الوسائل نفسها بأن "أعمال العنف اندلعت عندما اقتحمت حشود منطقة يشكل المسيحيون غالبية سكانها في ضواحي مدينة فيصل أباد، ما دفع الحكومة الباكستانية إلى إرسال عدة آلاف من عناصر الشرطة إلى المنطقة واعتقال أكثر من 100 شخص"، بحسب وسائل الإعلام.
https://sputnikarabic.ae/20230813/قافلة-من-المهندسين-الصينيين-تتعرض-لهجوم-بالقرب-من-مركز-شرطة-في-باكستان-فيديو-1080022558.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, باكستان, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, باكستان, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تدين أعمال العنف في باكستان بعد حرق كنائس وعشرات المنازل

19:44 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / Asif Hassanاحتجاجات عقب اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "حركة الإنصاف" المعارض، في باكستان 9 مايو 2023
احتجاجات عقب اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب حركة الإنصاف المعارض، في باكستان 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / Asif Hassan
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أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، قيام متطرفين بإحراق بعض الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، مستنكرة بشدة أعمال العنف التي أعقبتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، إشادتها بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية وبالإجراءات التي اتخذتها بشأن تصديها لمثل هذه الأعمال من العنف والحرق، بحسب الوكالة.
أحد أفراد البحرية الباكستانية يقف في حراسة بالقرب من سفينة تحمل حاويات في ميناء جوادار، باكستان، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
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وشددت الخارجية الإماراتية على رفض بلادها الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في باكستان، أو الأعمال التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، بحسب الوكالة.
وأشارت في بيانها إلى أن "خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب"، منوهة إلى أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، بحسب البيان.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الإماراتية أنه "في الوقت الحالي، يحتاج العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن أحد الزعماء المسيحيين في باكستان، الأربعاء الماضي، قوله إن "حشدا أحرق 5 كنائس على الأقل ونهب ممتلكات ثمينة من منازل هجرها أصحابها بعد تحريض أئمة المساجد للحشد، بعد مزاعم بتدنيس المصحف"، بحسب قوله.
وأفادت الوسائل نفسها بأن "أعمال العنف اندلعت عندما اقتحمت حشود منطقة يشكل المسيحيون غالبية سكانها في ضواحي مدينة فيصل أباد، ما دفع الحكومة الباكستانية إلى إرسال عدة آلاف من عناصر الشرطة إلى المنطقة واعتقال أكثر من 100 شخص"، بحسب وسائل الإعلام.
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