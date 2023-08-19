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الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتحيد-40-مسلحا--عاجل-1080212229.html
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا -عاجل
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا -عاجل
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T02:26+0000
2023-08-19T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محور كراسني ليمان، وبدعم مدفعي وجوي صدت الوحدات الأمامية لتجمع قوات "المركز" في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيريبريانسكي 6 محاولات لوحدات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 63 و42 ولواء الإنزال الجوي- الهجومي 95 للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 مسلحا ودمرت عربة قتال مشاة وشاحنة بيك آب".بالإضافة لذلك، ووفقا لـ سافتشتوك، كشفت وأخمدت وحدات التجمع خلال سجال مدفعي أكثر من 30 موقعًا لمدفعية العدو .كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن سلاح الجو التابع لوحدات تجمع المركز شن 12 ضربة صاروخية استهدفت مراكز قيادة ومراقبة ونقاط انتشار مؤقتة وقوة نارية للعدو، في مناطق نيفسكوي وسيريبريانكا وشيرفونايا ديبروفا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الرئيس-الروسي-يعقد-اجتماعا-في-مقر-قيادة-العملية-الخاصة-في-مدينة-روستوف-1080212032.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا

الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا -عاجل

02:26 GMT 19.08.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محور كراسني ليمان، وبدعم مدفعي وجوي صدت الوحدات الأمامية لتجمع قوات "المركز" في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيريبريانسكي 6 محاولات لوحدات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 63 و42 ولواء الإنزال الجوي- الهجومي 95 للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 مسلحا ودمرت عربة قتال مشاة وشاحنة بيك آب".
بالإضافة لذلك، ووفقا لـ سافتشتوك، كشفت وأخمدت وحدات التجمع خلال سجال مدفعي أكثر من 30 موقعًا لمدفعية العدو .
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الروسي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في مدينة روستوف
01:36 GMT
كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن سلاح الجو التابع لوحدات تجمع المركز شن 12 ضربة صاروخية استهدفت مراكز قيادة ومراقبة ونقاط انتشار مؤقتة وقوة نارية للعدو، في مناطق نيفسكوي وسيريبريانكا وشيرفونايا ديبروفا.
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