https://sputnikarabic.ae/20230819/الرئيس-الروسي-يعقد-اجتماعا-في-مقر-قيادة-العملية-الخاصة-في-مدينة-روستوف-1080212032.html
الرئيس الروسي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في مدينة روستوف
الرئيس الروسي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في مدينة روستوف
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف على الدون، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين للصحفيين. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T01:36+0000
2023-08-19T01:36+0000
2023-08-19T01:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
روستوف على الدون
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وأشار الكرملين إلى، أن "الرئيس استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في العملية الخاصة".
روستوف على الدون
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, روستوف على الدون
روسيا, فلاديمير بوتين, روستوف على الدون
الرئيس الروسي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في مدينة روستوف
01:36 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 01:57 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف على الدون، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين للصحفيين.
وأشار الكرملين إلى، أن "الرئيس استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة
للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في العملية الخاصة".