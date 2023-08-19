https://sputnikarabic.ae/20230819/السيتي-يتغلب-على-نيوكاسل-واليونايتد-يتلقى-أول-خسارة-1080247218.html
السيتي يتغلب على نيوكاسل.. واليونايتد يتلقى أول خسارة
السيتي يتغلب على نيوكاسل.. واليونايتد يتلقى أول خسارة
تغلب حامل اللقب مانشستر سيتي أمس السبت على نادي نيوكاسل بهدف يتيم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T23:05+0000
2023-08-19T23:05+0000
2023-08-19T23:05+0000
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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ورفع السيتي رصيده إلى ست نقاط من أول جولتين، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة.كما تلقى نادي مانشستر يونايتد خسارته الأولى أمام فريق توتنهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
السيتي يتغلب على نيوكاسل.. واليونايتد يتلقى أول خسارة
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تغلب حامل اللقب مانشستر سيتي أمس السبت على نادي نيوكاسل بهدف يتيم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورفع السيتي رصيده إلى ست نقاط من أول جولتين، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة
.
كما تلقى نادي مانشستر يونايتد خسارته الأولى أمام فريق توتنهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر.