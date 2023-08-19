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العثور على 129 مهاجرا مصريا داخل حافلة في المكسيك
العثور على 129 مهاجرا مصريا داخل حافلة في المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 137 مهاجرا غير شرعيا من مصر وموريتانيا، داخلة حافلة، يعتقد أنهم كانوا يريدون الدخول للولايات المتحدة الأمريكية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T08:22+0000
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وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك تلقى، الخميس الماضي، مكالمة مجهولة أخطرتهم بوجود حافلة ركاب على طريق سريع قديم.ولدى الوصول إلى المكان، تم العثور على 137 مهاجرا (129 من مصر و8 من موريتانيا) بعدما تم التخلي عنهم.وتشير التقارير إلى أن المهاجرين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في الأراضي المكسيكية، مرجحة أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.وأوضحت أن من بين المهاجرين تم العثور على قاصرين غير مصحوبين بذويهم.وتم نقل جميع البالغين إلى مكتب محلي للمهاجرين لمواصلة الشؤون الإدارية، كما تم تزويدهم بالعناية الطبية، حسبما أفاد موقع "مصراوي".
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العثور على 129 مهاجرا مصريا داخل حافلة في المكسيك

08:22 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين من المكسيك، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين من المكسيك، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo
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أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 137 مهاجرا غير شرعيا من مصر وموريتانيا، داخلة حافلة، يعتقد أنهم كانوا يريدون الدخول للولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك تلقى، الخميس الماضي، مكالمة مجهولة أخطرتهم بوجود حافلة ركاب على طريق سريع قديم.
ولدى الوصول إلى المكان، تم العثور على 137 مهاجرا (129 من مصر و8 من موريتانيا) بعدما تم التخلي عنهم.
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وتشير التقارير إلى أن المهاجرين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في الأراضي المكسيكية، مرجحة أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وأوضحت أن من بين المهاجرين تم العثور على قاصرين غير مصحوبين بذويهم.
وتم نقل جميع البالغين إلى مكتب محلي للمهاجرين لمواصلة الشؤون الإدارية، كما تم تزويدهم بالعناية الطبية، حسبما أفاد موقع "مصراوي".
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