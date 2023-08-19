https://sputnikarabic.ae/20230819/جمهوريون-يطالبون-بفرض-رقابة-على-الأموال-المغدقة-على-نظام-كييف-1080246166.html
جمهوريون يطالبون بفرض رقابة على الأموال "المغدقة" على نظام كييف
جمهوريون يطالبون بفرض رقابة على الأموال "المغدقة" على نظام كييف
تحدثت وسائل إعلام غربية عن عزم نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي من الذين يعارضون تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، بإنشاء هيئة خاصة للتحكم في تمويل القوات... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T20:37+0000
2023-08-19T20:37+0000
2023-08-19T20:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادرها قولهم: "قد يطالب الجمهوريون أيضًا إنشاء هيئة إشرافية لمراقبة التمويل لأوكرانيا لمنع الفساد".وأشار مقال منشور في صحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه "حتى الأعضاء الموالين لأوكرانيا في الحزب الجمهوري يمتنعون عن دعم طلب الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس بتخصيص حزم (دعم) جديدة لسلطات كييف".وقال مساعد لأحد الجمهوريين في مجلس النواب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "هذا الرأي لا يقتصر على مؤيدي وجهات النظر اليميني".وقال النائب وارن ديفيدسون، الأسبوع الماضي، إن "أعضاء الكونغرس الجمهوريين طالبوا بايدن بسحب طلبه للحصول على 24 مليار دولار لدعم أوكرانيا".وبحسب، قوله: "سئم الأمريكيون من رعاية حرب بالوكالة لا نهاية لها".
https://sputnikarabic.ae/20230420/ضابط-أمريكي-بايدن-يتستر-على-فساد-زيلينسكي-لسبب-مهم--1076129947.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
جمهوريون يطالبون بفرض رقابة على الأموال "المغدقة" على نظام كييف
20:37 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 20:39 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
تحدثت وسائل إعلام غربية عن عزم نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي من الذين يعارضون تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، بإنشاء هيئة خاصة للتحكم في تمويل القوات المسلحة لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادرها قولهم: "قد يطالب الجمهوريون أيضًا إنشاء هيئة إشرافية لمراقبة التمويل لأوكرانيا لمنع الفساد".
وأشار مقال منشور في صحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه "حتى الأعضاء الموالين لأوكرانيا في الحزب الجمهوري يمتنعون عن دعم طلب الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس بتخصيص حزم (دعم) جديدة لسلطات كييف".
وقال مساعد لأحد الجمهوريين في مجلس النواب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "هذا الرأي لا يقتصر على مؤيدي وجهات النظر اليميني".
وأضاف : "إن البيت الأبيض ينثر بالمال على صراع يمكن أن يستمر لسنوات".
وقال النائب وارن ديفيدسون، الأسبوع الماضي، إن "أعضاء الكونغرس الجمهوريين طالبوا بايدن بسحب طلبه للحصول على 24 مليار دولار لدعم أوكرانيا".
وبحسب، قوله: "سئم الأمريكيون من رعاية حرب بالوكالة لا نهاية لها".