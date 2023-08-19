https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المؤسسة-المصرية-الروسية-للثقافة-والعلوم-موسكو-رحبت-بتوفير-القمح-للقاهرة-بالجنيه-المصري-1080222356.html
رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم: موسكو رحبت بتوفير القمح للقاهرة بالجنيه المصري
رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم: موسكو رحبت بتوفير القمح للقاهرة بالجنيه المصري
قال شادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن انطلاق مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عامًا من الشراكة الاستراتيجية"، يأتي في توقيت مهم على المستوى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:46+0000
2023-08-19T09:46+0000
2023-08-19T09:46+0000
80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
مصر
روسيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
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وأضاف الشافعي في كلمته خلال المؤتمر، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تناميا كبيرا في التعاون بين مصر وروسيا في مجالات عدة أهمها الكهرباء والطاقة والحبوب.وأشار المسؤول المصري إلى أهمية التوجه للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا من خلال العملات المحلية.كما أوضح أن جزءا كبيرا من اهتمامات الجانب المصري يتركز حول توطيد الصناعة ونقل التكنولوجيا الروسية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو.وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.
مصر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم: موسكو رحبت بتوفير القمح للقاهرة بالجنيه المصري
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قال شادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن انطلاق مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عامًا من الشراكة الاستراتيجية"، يأتي في توقيت مهم على المستوى الدولي، وفي ضوء علاقات التعاون المشترك المتنامي بين البلدين.
وأضاف الشافعي في كلمته خلال المؤتمر، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تناميا كبيرا في التعاون بين مصر وروسيا
في مجالات عدة أهمها الكهرباء والطاقة والحبوب.
وأشار المسؤول المصري إلى أهمية التوجه للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا من خلال العملات المحلية.
وأكد الشافعي أن "الجانب الروسي أبدى ترحيبه بتوفير القمح بالجنيه المصري، نظرا للتحديات العالمية الصعبة".
كما أوضح أن جزءا كبيرا من اهتمامات الجانب المصري يتركز حول توطيد الصناعة ونقل التكنولوجيا الروسية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص
بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.
وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية
.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.
وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.