https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المنتدى-المصري-للإعلام-مصر-وروسيا-تتفقان-في-كثير-من-المواقف-والمبادئ-1080222519.html

رئيس المنتدى المصري للإعلام: مصر وروسيا تتفقان في كثير من المواقف والمبادئ

رئيس المنتدى المصري للإعلام: مصر وروسيا تتفقان في كثير من المواقف والمبادئ

أشاد اللواء طارق المهدي، رئيس المنتدى المصري للإعلام، بالعلاقات العميقة والتوافق المحوري في تعددية الاقطاب، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T10:08+0000

2023-08-19T10:08+0000

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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية

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وقال في كلمته خلال مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عامًا من الشراكة الاستراتيجية"، إن مصر وروسيا تتفقان في الكثير من المواقف والمبادئ، لا سيما في رفض الطغيان على القرار السياسي والأمني والاقتصادي، والرغبة في عالم متعدد الأقطاب، وعلاقات متوازنة، والانحياز للقانون الدولي.وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في مجال الحبوب، مثمنًا قرار البنك المركزي الروسي بالتعامل بالجنيه المصري في الصفقات التجارية.وانطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الاحتفال بمرور 80 عامًا على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.يذكر أن برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ينظم هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية.ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، يوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، اللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، فيتشسلاف ماتزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، دلايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المؤسسة-المصرية-الروسية-للثقافة-والعلوم-موسكو-رحبت-بتوفير-القمح-للقاهرة-بالجنيه-المصري-1080222356.html

https://sputnikarabic.ae/20230819/خبير-مؤتمر-الشراكة-الاستراتيجية-المصرية-الروسية-يحمل-مقترحات-تؤكد-على-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1080221850.html

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