https://sputnikarabic.ae/20230819/سفير-مصر-السابق-في-موسكو-روسيا-تدعم-انضمامنا-لـبريكس-والتبادل-التجاري-بالعملات-المحلية-نقلة-نوعية-1080242038.html

سفير مصر السابق في موسكو: روسيا تدعم انضمامنا لـ"بريكس" والتبادل التجاري بالعملات المحلية نقلة نوعية

سفير مصر السابق في موسكو: روسيا تدعم انضمامنا لـ"بريكس" والتبادل التجاري بالعملات المحلية نقلة نوعية

قال الدكتور علاء الحديدي، السفير المصري السابق في روسيا، إن العلاقات بين القاهرة وموسكو راسخة ومتميزة، في ظل ما يشهده العالم من تغير، وانتهاء مرحلة القطب... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T18:10+0000

2023-08-19T18:10+0000

2023-08-19T18:10+0000

80 عاما على العلاقات الروسية المصرية

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وشدد في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية" في القاهرة، على أن روسيا داعم رئيسي لمصر في الانضمام لتجمع الـ"بريكس"، وأن اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين".إلى نص الحوار...بداية... كيف ترى العلاقات المصرية الروسية في الوقت الراهن؟أجاب الحديدي: "العلاقات المصرية الروسية متميزة، وبعيدًا عن العبارات والشعارات الدبلوماسية، هناك تعاون مثمر جدًا بين البلدين، بدأت آثاره تظهر بقوة في العديد من المجالات، أهمها مفاعل "الضبعة" النووي، والتعاون السابق في مجال السياحة واستيراد الحبوب والقمح، وكذلك بعض الاتفاقيات الخاصة بالتعاون المالي التي تم توقيعها مؤخرًا، والمتعلقة باستخدام العملات المحلية للبلدين في التبادل التجاري، وهي خطوة مهمة جدًا في مستوى العلاقات الثنائية".وتابع: "نحن كذلك نتطلع إلى المزيد من التعاون بين موسكو والقاهرة في المنطقة الاقتصادية الروسية بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، وكذلك التعاون في مجالات أخرى، لا سيما التعليمية، فهناك أعداد كبيرة من الطلاب المصريين الذين يدرسون هناك، وروسيا دولة كبيرة تملك إمكانيات وخبرات تكنولوجية وتقنية وعلمية ضخمة جدًا، ولا تبخل بمشاركتها مع مصر".وماذا عن التعاون الثنائي في ظل ما يحدث من تغيرات في الخارطة العالمية؟قال الحديدي: "العالم يمر الآن بتغيير كبير، مرحلة القطب الواحد والتي سادت، منذ عام 1900، وحتى عهد قريب قد انتهت، ونسير جميعًا نحو عالم متعدد الأقطاب، كما أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيكون لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على النظام الدولي في المرحلة المقبلة".تحاول مصر الانضمام إلى تجمع دول الـ"بريكس" كيف تنظر لهذه الخطوة وأهمية الدعم الروسي؟أجاب الحديدي: "مصر تتطلع دائمًا لعلاقات قوية مع روسيا، وتنظر إليها كصديق وحليف، وتسعى للانضمام إلى تجمع الـ"بريكس"، وروسيا داعم رئيسي لمصر في هذا الطلب، وتبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحقيقه، وفي حال انضمت مصر فعليًا لهذا التجمع المهم بمساعدة موسكو، سيضفي ذلك بعدًا آخر على العلاقات بين الدولتين".ما تأثير قرار التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية على الاقتصاد المحلي؟قال الحديدي: "ليس سرا أن دولا كثيرة بدأت في التفكير جديًا في الخروج عن سيطرة الدولار الأمريكي وهيمنته، ولا شك أن مصر وروسيا لهما مصلحة ليس فقط في الخروج من هيمنة الدولار، بل أيضا في تعزيز العلاقات التجارية والمالية بينهما، وخطوة الاتفاق على أن يتم التبادل التجاري باستخدام عملتي البلدين، خطوة قوية وضخمة في هذا الاتجاه".وتابع: "نحن نتحدث عن 6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في زيادة حجم التبادل التجاري حتى يصل إلى مستويات أعلى من هذا الحد بأضعاف، ولا شك أن هذه الخطوة تخدم مصالح الدولتين في تعزيز العلاقات التجارية بينهما".باعتبارك كنت سفيرًا لمصر في روسيا... كيف تقارن العلاقات قبل وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم؟أجاب الحديدي: "كنت في موسكو، من بداية 2010 إلى نهاية 2012، لمدة عامين ونصف، وكانت تمر العلاقات المصرية الروسية بفترة صعبة، لكن بعد 30 يونيو(حزيران)، ووصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في مصر، شهدت العلاقات بين القاهرة وموسكو نقلة نوعية، حيث أصبحت أكثر رسوخًا عن الفترات السابقة، وفي ظل التطورات التي نشهدها والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، وما نراه من زخم في هذا الصدد، هناك تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات بين البلدين".أجرى الحوار: وائل مجدي

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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, حوارات, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي