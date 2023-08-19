https://sputnikarabic.ae/20230819/غوارديولا-عندما-تطرق-السعودية-الباب-يفتح-الجميع-ويفرشون-السجادة-الحمراء-1080226319.html
غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء
غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء
علق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:41+0000
2023-08-19T11:41+0000
2023-08-19T11:41+0000
مجتمع
رياضة
بيب غوارديولا
السعودية
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_0:228:2192:1461_1920x0_80_0_0_b7cd185cc7e0c641a6b797ee97544f95.jpg
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "الجميع يشتكي من السعودية".وأتم: "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".وأشار غوارديولا إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".وتشهد الرياضة السعودية أخيرا تغييرات هائلة، وخاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل، ومقابل امتيازات مالية ضخمة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/آخرهم-البرازيلي-نيمار-لماذا-تنفق-السعودية-أموالا-طائلة-لشراء-نجوم-العالم؟-1080134041.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_244:0:2192:1461_1920x0_80_0_0_bdecaa798b0f474bf304b65d390b6329.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بيب غوارديولا, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, بيب غوارديولا, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء
تابعنا عبر
علق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "الجميع يشتكي من السعودية".
وأضاف: "لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء ويقولون لهم ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع كل شيء، ويصبح الكل سعداء".
وأتم: "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".
وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.
وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".
وتابع: "لقد غيرت المملكة العربية السعودية السوق. قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو
هو الوحيد الذي ذهب، لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون هناك".
وأشار غوارديولا
إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".
وتشهد الرياضة السعودية أخيرا تغييرات هائلة، وخاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار
إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل، ومقابل امتيازات مالية ضخمة.