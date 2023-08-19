عربي
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230819/غوارديولا-عندما-تطرق-السعودية-الباب-يفتح-الجميع-ويفرشون-السجادة-الحمراء-1080226319.html
غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء
غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء
علق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:41+0000
2023-08-19T11:41+0000
مجتمع
رياضة
بيب غوارديولا
السعودية
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_0:228:2192:1461_1920x0_80_0_0_b7cd185cc7e0c641a6b797ee97544f95.jpg
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "الجميع يشتكي من السعودية".وأتم: "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".وأشار غوارديولا إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".وتشهد الرياضة السعودية أخيرا تغييرات هائلة، وخاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل، ومقابل امتيازات مالية ضخمة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/آخرهم-البرازيلي-نيمار-لماذا-تنفق-السعودية-أموالا-طائلة-لشراء-نجوم-العالم؟-1080134041.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_244:0:2192:1461_1920x0_80_0_0_bdecaa798b0f474bf304b65d390b6329.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, بيب غوارديولا, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, بيب غوارديولا, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء

11:41 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
تابعنا عبرTelegramNabd
علق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "الجميع يشتكي من السعودية".

وأضاف: "لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء ويقولون لهم ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع كل شيء، ويصبح الكل سعداء".

وأتم: "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".
وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.
وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
مجتمع
آخرهم البرازيلي نيمار... لماذا تنفق السعودية أموالا طائلة لشراء نجوم العالم؟
16 أغسطس, 12:38 GMT
وتابع: "لقد غيرت المملكة العربية السعودية السوق. قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي ذهب، لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون هناك".
وأشار غوارديولا إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".
وتشهد الرياضة السعودية أخيرا تغييرات هائلة، وخاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل، ومقابل امتيازات مالية ضخمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала