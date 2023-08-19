https://sputnikarabic.ae/20230819/في-عملية-نوعية-الأردن-يحبط-تهريب-مواد-مخدرة-من-سوريا-1080238167.html

في عملية نوعية... الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة من سوريا

في عملية نوعية... الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة من سوريا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم السبت، إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وإصابة عدد من المهربين في عملية وصفتها بالنوعية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T15:30+0000

2023-08-19T15:30+0000

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وقالت قناة "المملكة" الرسمية، إن "المنطقة العسكرية الشرقية نفذت، صباح السبت، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".ونقلت القناة عن مصدر عسكري أردني لم تسمه إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".وتابع المصدر للقناة: "وبعد تكثيف عمليات البحث والتنفتيش في المنطقة، تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وتزايدت محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، من سوريا إلى الأردن.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأردني، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية".ووقتها، قال مصدر عسكري مسؤول إنه "تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، موضحا أنه "تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الأردني-يسقط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-متفجرة-قادمة-من-سوريا-1080135606.html

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