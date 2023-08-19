https://sputnikarabic.ae/20230819/قبل-وقوع-ما-لا-يحمد-عقباه-الجزائر-الحل-السياسي-التفاوضي-لا-يزال-ممكنا-في-النيجر-1080245903.html

"قبل وقوع ما لا يحمد عقباه"... الجزائر: الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا في النيجر

"قبل وقوع ما لا يحمد عقباه"... الجزائر: الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا في النيجر

أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن "بالغ أسفها"، لتغليب الحل العسكري في النيجر على الحل السياسي التفاوضي. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T20:28+0000

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بعد إعلان قادة أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر.وقالت الخارجية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "في الوقت الذي ترتسم فيه معالم التدخل العسكري في النيجر، فان الجزائر تتأسف بشدة لتغلب اللجوء للعنف على خيار الحل السياسي التفاوضي الذي من شأنه إعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار".وشدد الخارجية الجزائرية في بيانها على أن "تاريخ منطقتنا مليء بالدروس التي تشير إلى أن التدخلات العسكرية لطالما حملت في طياتها المشاكل أكثر من الحلول، وأنها شكلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق عوض أن تكون مصدر استقرار وأمن".ودعت الخارجية الجزائرية جميع الأطراف "إلى ضبط النفس والحكمة والتعقل، التي تقتضي كلها إعطاء الأولوية القصوى للخيار السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية الحالية، بما يجنب النيجر الشقيق وجميع المنطقة مستقبلا محفوفا بالتهديدات والمخاطر سيما تجدد نشاط وعدوانية الإرهاب وكل أشكال الجريمة التي تعاني منها المنطقة بشدة"، بحسب البيان.وأكّدت الخارجية الجزائرية أن "دعوتها هذه تأتي قبل وقوع ما لا يحمد عقباه وقبل أن تدخل المنطقة في دوامة العنف الذي لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبه العديدة".وأمس الجمعة، قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، إنه "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، لكننا لن نعلن عنه".وأضاف في ختام اجتماع لقادة أركان المجموعة في أكرا عاصمة غانا، على مدى يومين: "أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".وأضاف موسى: "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر"، مضيفا: "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر".وشدد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" على أن "الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل (...) لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لقادة جيوش "إيكواس"، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تضخ ما بين 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

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