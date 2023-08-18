https://sputnikarabic.ae/20230818/نيجيريا-تحذر-جيش-النيجر-إذا-ساءت-حالة-الرئيس-بازوم-فستكون-هناك-عواقب-وخيمة-1080206433.html
نيجيريا تحذر جيش النيجر: إذا ساءت حالة الرئيس بازوم فستكون هناك "عواقب وخيمة"
نيجيريا تحذر جيش النيجر: إذا ساءت حالة الرئيس بازوم فستكون هناك "عواقب وخيمة"
حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الجمعة، السلطات العسكرية في النيجر، بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة"، في حال ساءت صحة الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي يخضع... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T17:37+0000
2023-08-18T17:37+0000
2023-08-18T17:37+0000
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وخلال اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال الزعيم النيجيري، الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن "ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوروبي لم تسمه.وحذر تينوبو جيش النيجر، وقال إن "أي تدهور آخر في الحالة الصحية للرئيس محمد بازوم - سيؤدي إلى عواقب وخيمة".وشدد الرئيس النيجيري على العزم والإرادة السياسية لمجموعة "إيكواس" للعمل معا. وقال إن "المجموعة ستبقي على عقوباتها على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه العقوبات على بعض دول المنطقة".وكان بازوم (63 عاما) قد اعتقل، في 26 يوليو / تموز الماضي، من قبل حرسه الرئاسي في خامس انقلاب في النيجر منذ الاستقلال عن فرنسا، عام 1960. وهو وأسرته محتجزون في القصر الرئاسي.من جانبه، جدد ميشيل "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، بالإضافة إلى إدانته الشديدة للانقلاب غير المقبول في النيجر، بحسب قوله.وقال ميشيل خلال الاتصال: "لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر (...) الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا يظل الرئيس الشرعي لدولة النيجر".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لقادة جيوش "إيكواس"، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ألمانيا-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-فرض-عقوبات-على-قادة-الانقلاب-في-النيجر-1080175465.html
https://sputnikarabic.ae/20230817/الخارجية-الأمريكية-تعلن-رغبة-واشنطن-بحل-دبلوماسي-في-النيجر-1080183367.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
نيجيريا تحذر جيش النيجر: إذا ساءت حالة الرئيس بازوم فستكون هناك "عواقب وخيمة"
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حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الجمعة، السلطات العسكرية في النيجر، بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة"، في حال ساءت صحة الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية، وسط تقارير عن تردي صحته.
وخلال اتصال
مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال الزعيم النيجيري، الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن "ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوروبي لم تسمه.
وحذر تينوبو جيش النيجر، وقال إن "أي تدهور آخر في الحالة الصحية للرئيس محمد بازوم - سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
وشدد الرئيس النيجيري على العزم والإرادة السياسية لمجموعة "إيكواس" للعمل معا. وقال إن "المجموعة ستبقي على عقوباتها على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه العقوبات على بعض دول المنطقة".
وكان بازوم (63 عاما) قد اعتقل، في 26 يوليو / تموز الماضي، من قبل حرسه الرئاسي في خامس انقلاب في النيجر منذ الاستقلال عن فرنسا، عام 1960. وهو وأسرته محتجزون في القصر الرئاسي.
من جانبه، جدد ميشيل "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، بالإضافة إلى إدانته الشديدة للانقلاب غير المقبول في النيجر، بحسب قوله.
وقال ميشيل خلال الاتصال: "لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر (...) الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا يظل الرئيس الشرعي لدولة النيجر".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لقادة جيوش "إيكواس"، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.