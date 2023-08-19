https://sputnikarabic.ae/20230819/قتلى-وجرحى-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-لمجهولين-شرقي-سوريا-1080241744.html
قتلى وجرحى موالون للجيش الأمريكي بهجوم لمجهولين شرقي سوريا
قتلى وجرحى موالون للجيش الأمريكي بهجوم لمجهولين شرقي سوريا
قُتل وأُصيب عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون في وضح النهار، في قرية جنوبي محافظة الحسكة السورية، في هجوم هو الأول من نوعه منذ فترة... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T18:20+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة أن "مسلحا قُتل من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم السبت 19 آب/ أغسطس، كما أُصيب مسلحين اثنين آخرين بجروح بليغة في هجوم مسلح عبر الأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، على سيارة كانوا يستقلونها.ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يحدث في قرى ريف الحسكة الجنوبي، ما يدل على أن هناك توسعا في العمليات التي تستهدف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، بسبب الرفض الشعبي والعشائري لتواجدهم مع الجيش الأمريكي.وقال مصدر محلي في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "مسيرة تركية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، سيارة تقل مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، بالقرب من مزرعة "شويش" جنوب غربي بلدة "تل تمر" في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي".وتابع المصدر أن "الاستهداف أوقع خسائر بشرية مؤكدة ضمن السيارة، مع قيام قوات "قسد" بضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، الذي يعتبر الاستهداف الثاني في أقل من 24 ساعة".
https://sputnikarabic.ae/20230819/في-عملية-نوعية-الأردن-يحبط-تهريب-مواد-مخدرة-من-سوريا-1080238167.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
قتلى وجرحى موالون للجيش الأمريكي بهجوم لمجهولين شرقي سوريا
18:20 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 18:32 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
قُتل وأُصيب عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون في وضح النهار، في قرية جنوبي محافظة الحسكة السورية، في هجوم هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة أن "مسلحا قُتل من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم السبت 19 آب/ أغسطس، كما أُصيب مسلحين اثنين آخرين بجروح بليغة في هجوم مسلح عبر الأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، على سيارة كانوا يستقلونها.
وتابعت المصادر أن "الهجوم حدث في وضح النهار، واستهداف سيارة عسكرية كان يستقلها المسلحين بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية الزيانات، في ريف الحسكة الجنوبي.
ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يحدث في قرى ريف الحسكة الجنوبي، ما يدل على أن هناك توسعا في العمليات التي تستهدف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، بسبب الرفض الشعبي والعشائري لتواجدهم مع الجيش الأمريكي.
ودمرت مسيرة تركية، في 15 أغسطس الجاري، سيارة يستقلها مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب خطوط التماس بين الفصائل التركمانية والكردية، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقال مصدر محلي في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "مسيرة تركية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، سيارة تقل مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، بالقرب من مزرعة "شويش" جنوب غربي بلدة "تل تمر" في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي".
وتابع المصدر
أن "الاستهداف أوقع خسائر بشرية مؤكدة ضمن السيارة، مع قيام قوات "قسد" بضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، الذي يعتبر الاستهداف الثاني في أقل من 24 ساعة".