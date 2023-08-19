https://sputnikarabic.ae/20230819/قتلى-وجرحى-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-لمجهولين-شرقي-سوريا-1080241744.html

قتلى وجرحى موالون للجيش الأمريكي بهجوم لمجهولين شرقي سوريا

قتلى وجرحى موالون للجيش الأمريكي بهجوم لمجهولين شرقي سوريا

قُتل وأُصيب عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون في وضح النهار، في قرية جنوبي محافظة الحسكة السورية، في هجوم هو الأول من نوعه منذ فترة... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T18:20+0000

2023-08-19T18:20+0000

2023-08-19T18:32+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067448569_0:106:1025:682_1920x0_80_0_0_4ad028674400ba4703f9675e050d77d2.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة أن "مسلحا قُتل من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم السبت 19 آب/ أغسطس، كما أُصيب مسلحين اثنين آخرين بجروح بليغة في هجوم مسلح عبر الأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، على سيارة كانوا يستقلونها.ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يحدث في قرى ريف الحسكة الجنوبي، ما يدل على أن هناك توسعا في العمليات التي تستهدف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، بسبب الرفض الشعبي والعشائري لتواجدهم مع الجيش الأمريكي.وقال مصدر محلي في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "مسيرة تركية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، سيارة تقل مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، بالقرب من مزرعة "شويش" جنوب غربي بلدة "تل تمر" في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي".وتابع المصدر أن "الاستهداف أوقع خسائر بشرية مؤكدة ضمن السيارة، مع قيام قوات "قسد" بضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، الذي يعتبر الاستهداف الثاني في أقل من 24 ساعة".

https://sputnikarabic.ae/20230819/في-عملية-نوعية-الأردن-يحبط-تهريب-مواد-مخدرة-من-سوريا-1080238167.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك