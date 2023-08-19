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https://sputnikarabic.ae/20230819/مديرة-قسم-شمال-أفريقيا-في-جامعة-الصداقة-التعاون-المصري-الروسي-في-التعليم-يتنامى-والطب-في-المقدمة-1080240899.html
مديرة قسم شمال أفريقيا في جامعة الصداقة: التعاون المصري الروسي في التعليم يتنامى والطب في المقدمة
مديرة قسم شمال أفريقيا في جامعة الصداقة: التعاون المصري الروسي في التعليم يتنامى والطب في المقدمة
قالت إيكاترينا مارتينا، مديرة قسم التعاون الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، إن التعاون بين روسيا ومصر في مجال التعليم... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T17:10+0000
2023-08-19T17:10+0000
حصري
80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
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جاء ذلك، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "80 عاما من العلاقات المصرية الروسية"، الذي انطلق، اليوم السبت، في القاهرة.وأضافت مارتينا أن "هناك أكثر من 200 طالب مصري يدرسون في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وهي من أكبر الجامعات التي يقبل عليها الطلاب بين الجامعات الروسية"، مشيرة إلى أن "الحكومة الروسية تتيح العديد من الفرص (أكثر من 200 فرصة) للطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات الروسية بشكل مجاني، وهناك 30 طالبا مصريا تم ترشيحهم هذا العام للدراسة في جامعة الصداقة، وهذا العدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة".وقالت إن "هناك برنامجان للدراسة داخل الجامعة، باللغة الإنجليزية واللغة الروسية، فيما يقبل الطلاب المصريون على برامج الهندسة والطب والأسنان والزراعة ودراسة اللغات الأجنبية والعلاقات الدولية".وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.وحسب بيان السفارة الروسية في القاهرة، تم مناقشة الجوانب المختلفة للتفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.كما تم أيضا إيلاء الاهتمام الخاص للمشاريع الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مديرة-في-جامعة-الصداقة-لـسبوتنيك-16-ألف-طالب-مصري-يدرسون-في-روسيا-وعمق-العلاقات-ينعكس-على-التعليم-1080239733.html
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حصري, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مديرة قسم شمال أفريقيا في جامعة الصداقة: التعاون المصري الروسي في التعليم يتنامى والطب في المقدمة

17:10 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoubإيكاترينا مارتينا مدير التعاون الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا
إيكاترينا مارتينا مدير التعاون الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoub
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حصري
قالت إيكاترينا مارتينا، مديرة قسم التعاون الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، إن التعاون بين روسيا ومصر في مجال التعليم يتنامى باستمرار وبشكل تدريجي للأفضل، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الراغبين في الدراسة في روسيا من دول الشرق الأوسط، وخاصة من مصر في تزايد دائم.
جاء ذلك، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "80 عاما من العلاقات المصرية الروسية"، الذي انطلق، اليوم السبت، في القاهرة.
ماريا كوركا مديرة قسم التعاون الدولي للعلوم والتعليم بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
مديرة في جامعة الصداقة لـ"سبوتنيك": 16 ألف طالب مصري يدرسون في روسيا وعمق العلاقات ينعكس على التعليم
15:57 GMT
وأضافت مارتينا أن "هناك أكثر من 200 طالب مصري يدرسون في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وهي من أكبر الجامعات التي يقبل عليها الطلاب بين الجامعات الروسية"، مشيرة إلى أن "الحكومة الروسية تتيح العديد من الفرص (أكثر من 200 فرصة) للطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات الروسية بشكل مجاني، وهناك 30 طالبا مصريا تم ترشيحهم هذا العام للدراسة في جامعة الصداقة، وهذا العدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة".
وقالت إن "هناك برنامجان للدراسة داخل الجامعة، باللغة الإنجليزية واللغة الروسية، فيما يقبل الطلاب المصريون على برامج الهندسة والطب والأسنان والزراعة ودراسة اللغات الأجنبية والعلاقات الدولية".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.
وحسب بيان السفارة الروسية في القاهرة، تم مناقشة الجوانب المختلفة للتفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.
كما تم أيضا إيلاء الاهتمام الخاص للمشاريع الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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