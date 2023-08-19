https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-النموذج-المصري-الروسي-يحتذى-به-في-السلم-والأمن-والتنمية-1080223545.html

وزير خارجية مصر الأسبق: النموذج المصري-الروسي يحتذى به في السلم والأمن والتنمية

وزير خارجية مصر الأسبق: النموذج المصري-الروسي يحتذى به في السلم والأمن والتنمية

قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن العلاقات بين البلدين متميزة وقوية على مدار التاريخ. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T10:23+0000

2023-08-19T10:23+0000

2023-08-19T10:23+0000

80 عاما على العلاقات الروسية المصرية

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العالم العربي

الأخبار

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وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا الاتحادية، أن الصداقة بين الشعوب تعطي بُعدًا للعلاقات بين البلدين، وهو ما يعوّل عليه في الفترة المقبلة.وتابع: "هناك حاجة للتوقف أمام ملمح هام يرتبط بالتغير الحاصل في المنظومة الدولية، والعالم العابر للحدود، الذي تصل فيه كل الأشياء بين جميع الدول، منها الآثار الاقتصادية، وكذلك الإرهاب العابر للحدود، والتطور الكبير الحاصل في صناعة الأسلحة".وأشار إلى أن الصراع الحاصل يتطلب المزيد من التعاون بين الدول، مع اضطلاع الدول الكبرى بمسؤوليتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.ولفت إلى أن النموذج المصري - الروسي يمكن أن يحتذى به بشأن التعاون من أجل التنمية، التي باتت تعد من أولويات الأمن القومي، كما أن روسيا تحارب من أجل أمنها القومي في الوقت الراهن.وشدد على أن النموذج المصري - الروسي يلبي مطالب التنمية، إذ تقوم العلاقة على الشراكة والتنمية والاستفادة المتبادلة.كما دعا وزير الخارجية المصري الأسبق إلى شراكة مصرية - روسية تحمل لواء السلام والاستقرار والتنمية، في المنطقة الأفريقية والدول العربية. وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.

https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المؤسسة-المصرية-الروسية-للثقافة-والعلوم-موسكو-رحبت-بتوفير-القمح-للقاهرة-بالجنيه-المصري-1080222356.html

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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار