https://sputnikarabic.ae/20230819/مصدر-عسكري-ليبي-لـسبوتنيك-نشر-تعزيزات-على-الحدود-مع-تشاد-بعد-نشوب-خلافات-1080228431.html
مصدر عسكري ليبي لـ"سبوتنيك": نشر تعزيزات على الحدود مع تشاد بعد نشوب خلافات
مصدر عسكري ليبي لـ"سبوتنيك": نشر تعزيزات على الحدود مع تشاد بعد نشوب خلافات
أفاد مصدر عسكري ليبي بأن قيادة الجيش أرسلت، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية بالأليات والأفراد قرب الشريط الحدودي مع تشاد. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T12:07+0000
2023-08-19T12:07+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال هذه التعزيزات العسكرية للحدود الليبية التشادية تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قيادات تشادية داخل تشاد".وقررت ليبيا والنيجر وتشاد، في يوليو/ تموز الماضي، اتخاذ خطوات عملية لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.جاء ذلك خلال لقاء، في طرابلس، جمع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الليبي، سعيد الكيلاني، وسفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا، إسياد أغ كاتو، ومحمد المدني للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر، وفق وكالة الأنباء الليبية "وال".واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق، من خلال لقاءات فنية تجمعهم.
https://sputnikarabic.ae/20210907/القوات-السودانية-التشادية-تقبض-على-30-متسللا-إلى-ليبيا-1050065250.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصدر عسكري ليبي لـ"سبوتنيك": نشر تعزيزات على الحدود مع تشاد بعد نشوب خلافات
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أفاد مصدر عسكري ليبي بأن قيادة الجيش أرسلت، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية بالأليات والأفراد قرب الشريط الحدودي مع تشاد.
موسكو- سبوتنيك
. وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال هذه التعزيزات العسكرية للحدود الليبية التشادية تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قيادات تشادية داخل تشاد".
وقررت ليبيا والنيجر وتشاد، في يوليو/ تموز الماضي، اتخاذ خطوات عملية لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية
بين البلدان الثلاثة المتجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء، في طرابلس، جمع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الليبي، سعيد الكيلاني، وسفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا، إسياد أغ كاتو، ومحمد المدني للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر، وفق وكالة الأنباء الليبية
"وال".
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق، من خلال لقاءات فنية تجمعهم.