https://sputnikarabic.ae/20230819/مصر-تعلن-إتمام-صب-أساسات-الجزيرة-النووية-لأول-مفاعل-في-الضبعة-1080215157.html

مصر تعلن إتمام صب أساسات الجزيرة النووية لأول مفاعل في الضبعة

مصر تعلن إتمام صب أساسات الجزيرة النووية لأول مفاعل في الضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، اليوم السبت، الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول بقدرة 1400 ميغاوات. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T06:39+0000

2023-08-19T06:39+0000

2023-08-19T06:39+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

محطة الضبعة النووية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065331929_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_d4dd33c4677342e1b11e11b928389fe3.jpg

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الوكيل، قوله بأنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الأول، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ولفت الوكيل إلى أن زيارة ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وخبراء "VO-Safety" تأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية الضرورية للحصول على تصريح البدء في أعمال الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، حيث شهدت هذه الزيارة الاطلاع على وثائق التصميم المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات التنظيمية.وأكد المسؤول المصري أن نجاح الزيارة التفتيشية يعد تتويجا لجهود فرق العمل التابعة لهيئة المحطات النووية، ونتيجة لتراكم الخبرات والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة التعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للوحدة النووية الرابعة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.يذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، كان قد صرح في وقت سابق، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر"، مشيرا إلى أن "السوق المصرية ترحب بجميع الشركات الروسية".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230724/شركة-ترانسماش-هولدينغ-الروسية-تعلن-البدء-في-إنتاج-محركات-لمحطة-الضبعة-النووية-المصرية-1079330819.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/الكهرباء-المصرية-الأزمة-الأوكرانية-لم-تؤثر-على-التزامات-روسيا-تجاه-محطة-الضبعة-النووية-1077288622.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية, الأخبار