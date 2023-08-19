https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-اشترينا-أسلحة-من-روسيا-وبأسعار-جيدة--عاجل-1080212556.html
وزير دفاع بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة -عاجل
وزير دفاع بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة -عاجل
صرح وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، بأن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا و بـ"أسعار جيدة" وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T03:53+0000
2023-08-19T03:53+0000
2023-08-19T03:53+0000
بوركينا فاسو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأجاب كاسوم كوليبالي في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلا: "لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد".وأضاف، "سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة".وأردف وزير الدفاع قائلا، إن "بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل".
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, روسيا
وزير دفاع بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة -عاجل
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، بأن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا و بـ"أسعار جيدة" وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون.
موسكو - سبوتنيك. وأجاب كاسوم كوليبالي في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلا: "لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد".
وأضاف، "سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة".
وأردف وزير الدفاع قائلا، إن "بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل".