https://sputnikarabic.ae/20230819/6-مليارات-دولار-قيمة-مشاريع-مركز-الملك-سلمان-في-92-دولة-1080228238.html

6 مليارات دولار قيمة مشاريع مركز "الملك سلمان" في 92 دولة

6 مليارات دولار قيمة مشاريع مركز "الملك سلمان" في 92 دولة

نفذ مركز "الملك سلمان" السعودي للإغاثة خلال 8 سنوات من تدشينه، أكثر من ألفين و473 مشروعا إنسانيا وإغاثيا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، في 92 دولة حول... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T12:04+0000

2023-08-19T12:04+0000

2023-08-19T12:04+0000

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المركز استهدف أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة.وعقد المركز شراكات وثيقة وعلاقات استراتيجية مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، إذ بلغ عدد شركاء المركز حتى الآن 175 شريكا.ويأتي مشروع "مسام" ضمن إنجازات المركز، حيث يستهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث تمكن المشروع منذ إنشائه في عام 2018، من نزع أكثر من 410 آلاف لغم زُرعت بعشوائية في المناطق السكنية وفي المدارس والطرقات.وكذلك برنامج الأطراف الصناعية الذي يهدف إلى دعم ومعالجة وتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين بالبتر، وإعادة تأهيلهم؛ ليبلغ عدد المستفيدين منذ عام 2020، حتى نهاية يوليو/ تموز 2023، ما يزيد عن 48 ألف فرد حصلوا على أكثر من 155 ألف خدمة مجانية في الأطراف الصناعية، في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت.كما يعد مشروع إعادة إدماج الأطفال في اليمن (كفاك) من مشاريع المركز النوعية في اليمن، إذ يهدف إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين هناك، من خلال إدماجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ومتابعتهم، إضافة إلى تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وإعداد دورات بهذا الخصوص لهم ولأسرهم.ويعمل المركز على تطوير العمل التطوعي ساعيًا إلى تطويره، وتوعية الشباب عن أهميته وتحفيزيهم للمشاركة فيه، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بزيادة أعداد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، إذ قام مركز "الملك سلمان" للإغاثة بإطلاق "البوابة السعودية للتطوع الخارجي"، لاستقبال الراغبين بالتطوع للمشاركة ضمن أعمال المركز في الخارج بعد تأهيلهم وتدريبهم.

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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود