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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/أوكرانيا-تدريب-الجيش-على-مقاتلات-إف-16-بدأ-بالفعل-1080249375.html
أوكرانيا: تدريب الجيش على مقاتلات "إف-16" بدأ بالفعل
أوكرانيا: تدريب الجيش على مقاتلات "إف-16" بدأ بالفعل
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات من طراز "إف-16" قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:19+0000
2023-08-20T06:19+0000
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وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن "6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين".وأكد أنه "واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات إف-16، ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة".ورفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم مزيدا من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230712/لافروف-ظهور-طائرات-إف-16-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-يعتبر-تهديدا-نوويا-لروسيا-1079008264.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأوكراني, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأوكراني, الجيش الروسي

أوكرانيا: تدريب الجيش على مقاتلات "إف-16" بدأ بالفعل

06:19 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURYطائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16"
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات من طراز "إف-16" قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن "6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين".

وأضاف: "لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".

وأكد أنه "واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات إف-16، ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة".
ورفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم مزيدا من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: ظهور طائرات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في أوكرانيا يعتبر تهديدا نوويا لروسيا
12 يوليو, 22:08 GMT
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
وسبق أن حذرت روسيا دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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