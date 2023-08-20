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https://sputnikarabic.ae/20230820/إسبانيا-تتوج-بلقب-كأس-العالم-للسيدات-لأول-مرة-بعد-فوزها-على-إنجلترا-بهدف-نظيف-1080263656.html
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
توّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد، لأول مرة، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:20+0000
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وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فازت على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، الذي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني.يذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات، كان قد تعرض لهزيمة كبيرة بنتيجة 0 - 4، أمام اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض ليقصي سويسرا ثم هولندا فالسويد، وصولًا للمباراة النهائية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سيدات-المغرب-يحققن-إنجازا-تاريخيا-فيديو---1079760291.html
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رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف

14:20 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / STEVE CHRISTOإسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / STEVE CHRISTO
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توّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد، لأول مرة، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه.
وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فازت على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، الذي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.
وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني.
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3 أغسطس, 12:53 GMT
يذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات، كان قد تعرض لهزيمة كبيرة بنتيجة 0 - 4، أمام اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض ليقصي سويسرا ثم هولندا فالسويد، وصولًا للمباراة النهائية.
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