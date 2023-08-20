https://sputnikarabic.ae/20230820/إسبانيا-تتوج-بلقب-كأس-العالم-للسيدات-لأول-مرة-بعد-فوزها-على-إنجلترا-بهدف-نظيف-1080263656.html
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
توّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد، لأول مرة، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:20+0000
2023-08-20T14:20+0000
2023-08-20T14:20+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/14/1080263461_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_764f93bd722e9a0417c318fcfaba2bd0.jpg
وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فازت على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، الذي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني.يذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات، كان قد تعرض لهزيمة كبيرة بنتيجة 0 - 4، أمام اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض ليقصي سويسرا ثم هولندا فالسويد، وصولًا للمباراة النهائية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سيدات-المغرب-يحققن-إنجازا-تاريخيا-فيديو---1079760291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/14/1080263461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2d39522fd910cfd28e0129ea939cf52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, الأخبار
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
تابعنا عبر
توّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد، لأول مرة، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه.
وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فازت على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، الذي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا
، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.
وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني.
يذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات، كان قد تعرض لهزيمة كبيرة بنتيجة 0 - 4، أمام اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض ليقصي سويسرا ثم هولندا فالسويد، وصولًا للمباراة النهائية.