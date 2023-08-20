https://sputnikarabic.ae/20230820/إطلاق-نار-على-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1080269317.html
إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أطلقت القوات الإسرائيلية النار، اليوم الأحد، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T17:50+0000
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وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".وطالبت تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة" "حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس/ آب من كل عام.يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-الإسرائيلي-يرسل-مبعوثا-إلى-أمريكا-للتباحث-في-تمديد-فترة-عمل-قوات-الـيونيفيل-في-لبنان-1080007806.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تابعنا عبر
أطلقت القوات الإسرائيلية النار، اليوم الأحد، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وقالت الوكالة اللبنانية
الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".
وطالبت تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة" "حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس/ آب من كل عام.
يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.