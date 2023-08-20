https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام-محلي-مقتل-11-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-إرهابي-شمال-غربي-باكستان-1080248209.html
إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T04:35+0000
2023-08-20T04:35+0000
2023-08-20T05:11+0000
العالم
باكستان
هجوم إرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأُصيب أكثر من 200 شخص بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلام-مصرع-15-شخصًا-على-الأقل-وإصابة-نحو-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-باكستان-1079830463.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, باكستان, هجوم إرهابي
العالم, باكستان, هجوم إرهابي
إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
04:35 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة
، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.
وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأُصيب أكثر من 200 شخص بجروح.