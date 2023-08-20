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https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام-محلي-مقتل-11-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-إرهابي-شمال-غربي-باكستان-1080248209.html
إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T04:35+0000
2023-08-20T05:11+0000
العالم
باكستان
هجوم إرهابي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأُصيب أكثر من 200 شخص بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلام-مصرع-15-شخصًا-على-الأقل-وإصابة-نحو-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-باكستان-1079830463.html
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العالم, باكستان, هجوم إرهابي
العالم, باكستان, هجوم إرهابي

إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

04:35 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 20.08.2023)
© AFP 2023 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
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أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.
وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
إعلام: مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان
6 أغسطس, 10:48 GMT
ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأُصيب أكثر من 200 شخص بجروح.
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