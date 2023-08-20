https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام-محلي-مقتل-11-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-إرهابي-شمال-غربي-باكستان-1080248209.html

إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T04:35+0000

2023-08-20T04:35+0000

2023-08-20T05:11+0000

العالم

باكستان

هجوم إرهابي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأُصيب أكثر من 200 شخص بجروح.

https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلام-مصرع-15-شخصًا-على-الأقل-وإصابة-نحو-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-باكستان-1079830463.html

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