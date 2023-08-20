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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلان-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1080273235.html
إعلان التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
إعلان التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناطق محيطة... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T23:52+0000
2023-08-20T23:53+0000
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ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبتروفسك وخاركوف في الساعة 01:00 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعتي بولتافا وكيروفوهراد، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بكييف في مقاطعة زابوروجيه - في الساعة 01:01.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-أوكرانيتين-1080084508.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلان التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

23:52 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 23:53 GMT 20.08.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناطق محيطة بكييف في مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة كييف.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبتروفسك وخاركوف في الساعة 01:00 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعتي بولتافا وكيروفوهراد، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بكييف في مقاطعة زابوروجيه - في الساعة 01:01.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
14 أغسطس, 21:26 GMT
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 أغسطس, 19:55 GMT
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