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https://sputnikarabic.ae/20230820/الأمم-المتحدة-تدعو-الأطراف-السودانية-إلى-وقف-فوري-للأعمال-العسكرية-في-ولايتي-جنوب-وغرب-كردفان-1080265346.html
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ولايتي جنوب وغرب كردفان
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ولايتي جنوب وغرب كردفان
أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الأحد، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T15:40+0000
2023-08-20T15:40+0000
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ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها "إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار"، مؤكدة أن "التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة"، بحسب البيان.وشدد اليبان على ضرورة أن "تتوقف جميع الأعمال العسكرية والتعبئة على الفور لتخفيف معاناة السكان المتضررين"، داعيا جميع الجهات العسكرية الفاعلة في السودان إلى الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراع المسلح وضمان حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، بحسب البيان.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مالك-عقار-خارطة-الطريق-في-السودان-ستبدأ-بوقف-إطلاق-النار-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080118749.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الجيش السوفيتي, الأخبار, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الجيش السوفيتي, الأخبار, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ولايتي جنوب وغرب كردفان

15:40 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس
 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / -
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أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الأحد، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.
ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها "إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار"، مؤكدة أن "التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة"، بحسب البيان.
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وشدد اليبان على ضرورة أن "تتوقف جميع الأعمال العسكرية والتعبئة على الفور لتخفيف معاناة السكان المتضررين"، داعيا جميع الجهات العسكرية الفاعلة في السودان إلى الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراع المسلح وضمان حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، بحسب البيان.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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