https://sputnikarabic.ae/20230820/الخارجية-اللبنانية-تؤكد-على-ضرورة-احترام-مهام-بعثة-الأمم-المتحدة-بين-شطري-جزيرة-قبرص--1080265068.html
الخارجية اللبنانية تؤكد على ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطري جزيرة قبرص
الخارجية اللبنانية تؤكد على ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطري جزيرة قبرص
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها تراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، إثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام التابعة... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T15:28+0000
2023-08-20T15:28+0000
2023-08-20T15:28+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها بشكل قاطع، الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة في قبرص، بحسب الوزارة المصرية.واعتدت قوات قبرصية (تابعة للشطر التركي) على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تعلن-رفضها-الاعتداء-على-قوات-حفظ-السلام-في-قبرص-1080257439.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار تركيا اليوم, قبرص
العالم العربي, لبنان, أخبار تركيا اليوم, قبرص
الخارجية اللبنانية تؤكد على ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطري جزيرة قبرص
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها تراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، إثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها بشكل قاطع، الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة في قبرص، بحسب الوزارة المصرية.
واعتدت قوات قبرصية (تابعة للشطر التركي) على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.