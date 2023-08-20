https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-بمسيرة-لاستهداف-مواقع-في-موسكو-1080248004.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T03:22+0000
2023-08-20T03:22+0000
2023-08-20T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
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وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.وكشف البيان، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طائرة مسيرة, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, موسكو
طائرة مسيرة, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, موسكو
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها
.
وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.
وكشف البيان، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.