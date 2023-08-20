عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-بمسيرة-لاستهداف-مواقع-في-موسكو-1080248004.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T03:22+0000
2023-08-20T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027146_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_917a21c781556e628452d7c9dbf45a69.jpg
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.وكشف البيان، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027146_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_69ed14f667900bd4296c64e81e87646a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طائرة مسيرة, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, موسكو
طائرة مسيرة, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, موسكو

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو

03:22 GMT 20.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة
02:00 GMT
وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.
وكشف البيان، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала