https://sputnikarabic.ae/20230820/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-للمشاركة-في-منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-في-الجزائر-العام-المقبل-1080261650.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى "الدول المصدرة للغاز" في الجزائر العام المقبل
الرئيس العراقي يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى "الدول المصدرة للغاز" في الجزائر العام المقبل
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى "الدول المصدرة... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T13:57+0000
2023-08-20T13:57+0000
2023-08-20T13:57+0000
العالم العربي
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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن "رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت الدعوة للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمزمع عقدها، في الجزائر مطلع شهر مارس المقبل".وأضاف البيان: "جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رشيد، اليوم، في قصر بغداد لسفير الجزائر لدى العراق جهاد الدين بلكاس"، لافتا إلى أن "الرئيس رحب بالسفير، محملًا إياه تحياته وشكره للرئيس عبد المجيد تبون، على دعوته"، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون البناء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أكد، في 7 آب/ أغسطس الجاري، التزام بلاده بإنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى "الدول المصدرة للغاز" المقرر عقده في الجزائر، في مارس 2024.ووفقا للإذاعة الجزائرية، فقد بحث عطاف لدى استقباله الأمين العام لمنتدى "الدول المصدرة للغاز"، محمد حمال، التحضيرات الجارية للموعد المرتقب بعد ستة أشهر، بحسب الإذاعة.وشدّد الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى "الدول المصدرة للغاز"، من أجل توفير جميع شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام، بحسب الإذاعة الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20230819/قبل-وقوع-ما-لا-يحمد-عقباه-الجزائر-الحل-السياسي-التفاوضي-لا-يزال-ممكنا-في-النيجر-1080245903.html
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العالم العربي
الرئيس العراقي يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى "الدول المصدرة للغاز" في الجزائر العام المقبل
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تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى "الدول المصدرة للغاز" المزمع عقده في الجزائر، مطلع مارس/ آذار 2024.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن "رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت الدعوة للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمزمع عقدها، في الجزائر مطلع شهر مارس المقبل".
وأضاف البيان: "جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رشيد، اليوم، في قصر بغداد لسفير الجزائر لدى العراق جهاد الدين بلكاس"، لافتا إلى أن "الرئيس رحب بالسفير، محملًا إياه تحياته وشكره للرئيس عبد المجيد تبون، على دعوته"، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون البناء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أكد، في 7 آب/ أغسطس الجاري، التزام بلاده بإنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى "الدول المصدرة للغاز" المقرر عقده في الجزائر، في مارس 2024.
ووفقا للإذاعة الجزائرية، فقد بحث عطاف لدى استقباله الأمين العام لمنتدى "الدول المصدرة للغاز"، محمد حمال، التحضيرات الجارية للموعد المرتقب بعد ستة أشهر، بحسب الإذاعة.
وشدّد الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى "الدول المصدرة للغاز"، من أجل توفير جميع شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام، بحسب الإذاعة الجزائرية.