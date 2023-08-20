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https://sputnikarabic.ae/20230820/الراعي-لمعطلي-انتخاب-الرئيس-اللبناني-تخالفون-الدستور-وتهدمون-الجمهورية-وتبعثرون-السلطة-1080269746.html
الراعي لمعطلي انتخاب الرئيس اللبناني: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهورية وتبعثرون السلطة
الراعي لمعطلي انتخاب الرئيس اللبناني: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهورية وتبعثرون السلطة
استغرب البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، "إفقاد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في مجلس النواب، في14 يونيو/ حزيران الماضي". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T18:31+0000
2023-08-20T18:32+0000
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وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية"، مشيرًا إلى أن "المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية موجودون ومعروفون".واتهم الراعي معطّلي انتخاب الرئيس في لبنان بأنهم يخالفون الدستور ويهدمون الجمهورية ويبعثرون السلطة، على حد قوله.ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، إذ تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو الماضي.
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الراعي لمعطلي انتخاب الرئيس اللبناني: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهورية وتبعثرون السلطة

18:31 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 18:32 GMT 20.08.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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استغرب البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، "إفقاد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في مجلس النواب، في14 يونيو/ حزيران الماضي".
وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية"، مشيرًا إلى أن "المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية موجودون ومعروفون".
واتهم الراعي معطّلي انتخاب الرئيس في لبنان بأنهم يخالفون الدستور ويهدمون الجمهورية ويبعثرون السلطة، على حد قوله.
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ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، إذ تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو الماضي.
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