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السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023
السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأحد، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وفقا لعدد الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين،... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "واس"، عن الهيئة أن "إجمالي الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين ضد شركات الطيران، خلال يوليو الماضي، بلغ 1873 شكوى".وجاءت الخطوط الجوية السعودية كأقل شركات الطيران تلقيا للشكاوى، بعدد شكاوى بلغت 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 97% خلال شهر يوليو الماضي.من ناحية أخرى جاءت شركة طيران "ناس" في المركز الثاني بـ 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 98%، فيما احتلت طيران "أديل" المركز الثالث بـ 167 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 96%.وفيما يتعلق بأنواع الشكاوى الأكثر انتشارا في يوليو الماضي، جاءت الرحلات في المركز الأول، تلتها الشكاوى المتعلقة بالتذاكر، ثم خدمات الأمتعة.وحصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يتجاوز عدد المسافرين فيها 6 ملايين مسافر سنويًا. وتم تسجيل 7 شكاوى فقط، وتم معالجة جميع الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 100%.وحصل مطار "حائل الدولي" أيضًا على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل عدد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، حيث تم تسجيل شكوى واحدة فقط، وتم معالجتها في الوقت المحدد بنسبة 100%.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023

20:52 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأحد، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وفقا لعدد الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين، في شهر يوليو/ تموز 2023.
ونقلت وكالة "واس"، عن الهيئة أن "إجمالي الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين ضد شركات الطيران، خلال يوليو الماضي، بلغ 1873 شكوى".
وجاءت الخطوط الجوية السعودية كأقل شركات الطيران تلقيا للشكاوى، بعدد شكاوى بلغت 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 97% خلال شهر يوليو الماضي.
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من ناحية أخرى جاءت شركة طيران "ناس" في المركز الثاني بـ 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 98%، فيما احتلت طيران "أديل" المركز الثالث بـ 167 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 96%.
وفيما يتعلق بأنواع الشكاوى الأكثر انتشارا في يوليو الماضي، جاءت الرحلات في المركز الأول، تلتها الشكاوى المتعلقة بالتذاكر، ثم خدمات الأمتعة.
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وحصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يتجاوز عدد المسافرين فيها 6 ملايين مسافر سنويًا. وتم تسجيل 7 شكاوى فقط، وتم معالجة جميع الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 100%.
وحصل مطار "حائل الدولي" أيضًا على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل عدد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، حيث تم تسجيل شكوى واحدة فقط، وتم معالجتها في الوقت المحدد بنسبة 100%.
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