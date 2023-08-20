https://sputnikarabic.ae/20230820/السعودية-تصدر-تصنيف-مقدمي-خدمات-النقل-الجوي-والمطارات-لشهر-يوليو-2023-1080272232.html

السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023

السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأحد، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وفقا لعدد الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين،... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T20:52+0000

2023-08-20T20:52+0000

2023-08-20T20:52+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg

ونقلت وكالة "واس"، عن الهيئة أن "إجمالي الشكاوى التي تم تقديمها من قبل المسافرين ضد شركات الطيران، خلال يوليو الماضي، بلغ 1873 شكوى".وجاءت الخطوط الجوية السعودية كأقل شركات الطيران تلقيا للشكاوى، بعدد شكاوى بلغت 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 97% خلال شهر يوليو الماضي.من ناحية أخرى جاءت شركة طيران "ناس" في المركز الثاني بـ 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 98%، فيما احتلت طيران "أديل" المركز الثالث بـ 167 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 96%.وفيما يتعلق بأنواع الشكاوى الأكثر انتشارا في يوليو الماضي، جاءت الرحلات في المركز الأول، تلتها الشكاوى المتعلقة بالتذاكر، ثم خدمات الأمتعة.وحصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يتجاوز عدد المسافرين فيها 6 ملايين مسافر سنويًا. وتم تسجيل 7 شكاوى فقط، وتم معالجة جميع الشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 100%.وحصل مطار "حائل الدولي" أيضًا على أقل عدد من الشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل عدد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، حيث تم تسجيل شكوى واحدة فقط، وتم معالجتها في الوقت المحدد بنسبة 100%.

https://sputnikarabic.ae/20220714/وكالة-السعودية-تعتزم-فتح-مجالها-الجوي-أمام-الخطوط-الجوية-الإسرائيلية-1065065893.html

https://sputnikarabic.ae/20230414/الخطوط-السودانية-تستأنف-رحلاتها-إلى-السعودية-بعد-توقف-دام-6-سنوات-1075904565.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار