https://sputnikarabic.ae/20230820/السوداني-يوجه-بتشكيل-لجنة-رباعية-دولية-للتحقيق-بملف-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1080268841.html

السوداني يوجه بتشكيل لجنة رباعية دولية للتحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

السوداني يوجه بتشكيل لجنة رباعية دولية للتحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، "بتشكيل لجنة مكونة من العراق وإيران وسوريا ولبنان، للتحقيق بملف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T17:36+0000

2023-08-20T17:36+0000

2023-08-20T17:36+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

إيران

لبنان

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل قاسم سليماني

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104457/33/1044573393_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_10dfd9a3bef937d16b1b8d617f96acc0.jpg

وقال نائب رئيس كتلة "السند الوطني" في البرلمان العراقي فالح الخزعلي، في تصريحات لوكالة "المعلومة"، إن "التحقيق بملف اغتيال المهندس وسليماني مستمر"، مبينًا أن "السوداني أصدر هذا التوجيه إلى وزارة الخارجية، بناء على مخاطباتنا لهذا الملف والوقوف على تداعياته".وأضاف أن "القاتل معروف وهي الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "هناك جهات أخرى متورطة".ولفت الخزعلي إلى أن "هذه الجهات أعطت المعلومات وراقبت تحركات القادة الأمنيين"، مشيرًا إلى أنه "سيتم الكشف عن جميع تفاصيل الجريمة أمام لجنة التحقيق الجديدة".ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي رد جيشها، بعد أيام قليلة، من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230815/إيران-تكشف-معلومات-لأول-مرة-بشأن-خطة-قاسم-سليماني-لمواجهة-هجمات-بالسعودية-1080089082.html

العراق

أخبار إيران

إيران

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم العربي