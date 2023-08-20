https://sputnikarabic.ae/20230820/الشرطة-الألمانية-تحتجز-جنديين-أمريكيين-لاتهامهما-بقتل-أحد-المواطنين-غربي-البلاد-1080272920.html
الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين غربي البلاد
الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين غربي البلاد
ألقت الشرطة الألمانية القبض على جنديين أمريكيين، أمس الأحد، بسبب الاشتباه في تورطهما في طعن أحد المواطنين الألمان حتى الموت في مشاجرة وقعت في مدينة فيليتش. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T22:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة الألمانية أن الحادثة وقعت في إحدى الملاهي الليلية، حيث كان المشتبه بهما برفقة اثنين آخرين، وتم رصدهم وهم يهربون من موقع الجريمة وفقًا لقناة "سودويستراندفونك" الألمانية.وأضافت الشرطة أن الجنديين الأمريكيين في العمر بين 25 و 26 عامًا، وأشارت إلى أن السلطات الألمانية قامت بتسليم القضية إلى المدعين العامين الأمريكيين وفقًا لقوانين حلف شمال الأطلسي (الناتو).وبحسب القناة، يتم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب تحقيقات خاص تابع لإحدى القواعد الجوية الأمريكية القريبة من مدينة فيليتش.
https://sputnikarabic.ae/20230125/الشرطة-الألمانية-مقتل-شخصين-في-هجوم-بسكين-استهدف-ركاب-قطار-شمالي-البلاد-1072708700.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الشرطة الألمانية تحتجز جنديين أمريكيين لاتهامهما بقتل أحد المواطنين غربي البلاد
22:40 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
ألقت الشرطة الألمانية القبض على جنديين أمريكيين، أمس الأحد، بسبب الاشتباه في تورطهما في طعن أحد المواطنين الألمان حتى الموت في مشاجرة وقعت في مدينة فيليتش.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت الشرطة الألمانية أن الحادثة وقعت في إحدى الملاهي الليلية، حيث كان المشتبه بهما برفقة اثنين آخرين، وتم رصدهم وهم يهربون من موقع الجريمة وفقًا لقناة "سودويستراندفونك" الألمانية.
وأضافت الشرطة أن الجنديين الأمريكيين في العمر بين 25 و 26 عامًا، وأشارت إلى أن السلطات الألمانية
قامت بتسليم القضية إلى المدعين العامين الأمريكيين وفقًا لقوانين حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب القناة، يتم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب تحقيقات خاص تابع لإحدى القواعد الجوية الأمريكية القريبة من مدينة فيليتش.