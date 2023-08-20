https://sputnikarabic.ae/20230820/الطيران-الروسي-يدمر-مقرا-عسكريا-لـجبهة-النصرة-في-غارات-ليلية-غربي-إدلب-1080272836.html
الطيران الروسي يدمر مقرا عسكريا لـ"جبهة النصرة" في غارات ليلية غربي إدلب
الطيران الروسي يدمر مقرا عسكريا لـ"جبهة النصرة" في غارات ليلية غربي إدلب
دمر الطيران الحربي الروسي مقرا عسكريا لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة"، في غارة ليلية شنها قرب منتصف الليلة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T22:17+0000
2023-08-20T22:17+0000
2023-08-20T22:43+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
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وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت عدة آليات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة، من أحد مستودعاتها في مدينة (سرمدا) الحدودية مع تركيا، نحو محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية.وتابع المصدر: أن "طيران الاستطلاع الروسي حدد الإحداثيات بشكل دقيق وتم التعامل معها عبر 3 غارات من الطيران الحربي ما أدى لتدمير المقر المستهدف بالكامل".وكشف المصدر أن:وأوضح المصدر: أن المقر المستهدف حديث الإنشاء، وقد قام مسلحو "النصرة" بإشادته مؤخرا ضمن الأراضي الزراعية غرب مدينة إدلب بالقرب من "تل الرمان" للاستفادة من الكثافة الخضراء والأشجار التي تغطي مزارع المنطقة بهدف الاحتماء من الضربات الجوية، إلا أن المعلومات الاستخباراتية وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي، كانت كفياة بكشف المقر والتعامل معه بدقة متناهية.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يدمر-مقرات-النصرة-الإرهابية-في-إدلب-1079821019.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, إدلب
الطيران الروسي يدمر مقرا عسكريا لـ"جبهة النصرة" في غارات ليلية غربي إدلب
22:17 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 22:43 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
دمر الطيران الحربي الروسي مقرا عسكريا لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة"، في غارة ليلية شنها قرب منتصف الليلة.
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك
" أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت عدة آليات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة، من أحد مستودعاتها في مدينة (سرمدا) الحدودية مع تركيا، نحو محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية.
وتابع المصدر: أن "طيران الاستطلاع الروسي حدد الإحداثيات بشكل دقيق وتم التعامل معها عبر 3 غارات من الطيران الحربي ما أدى لتدمير المقر المستهدف بالكامل".
"المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من جنسيات "الصينية-وشيشانية" بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".
وأوضح المصدر: أن المقر المستهدف حديث الإنشاء، وقد قام مسلحو "النصرة" بإشادته مؤخرا ضمن الأراضي الزراعية غرب مدينة إدلب بالقرب من "تل الرمان" للاستفادة من الكثافة الخضراء والأشجار التي تغطي مزارع المنطقة بهدف الاحتماء من الضربات الجوية، إلا أن المعلومات الاستخباراتية وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي، كانت كفياة بكشف المقر والتعامل معه بدقة متناهية.