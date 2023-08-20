https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-2023-أهم-المعلومات-عن-الدول-المشاركة-والضيوف-وجدول-الأعمال-1080252177.html

"بريكس 2023"... أهم المعلومات عن الدول المشاركة والضيوف وجدول الأعمال

"بريكس 2023"... أهم المعلومات عن الدول المشاركة والضيوف وجدول الأعمال

أكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، والتي ستنعقد في غضون يومين، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية،... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T09:11+0000

2023-08-20T09:11+0000

2023-08-20T09:11+0000

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وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، القمة الخامسة عشرة للمنظمة، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري. في هذا التقرير، تقدم "سبوتنيك" تحديثا للمشاركين وجدول أعمال القمة.الدول الأعضاءسيشارك في القمة رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وسيحضر شخصيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيلقي سيد الكرملين خطابًا يوم 23 أغسطس.الضيوفبموافقة أعضاء "بريكس" الآخرين، دعا رامافوزا 67 زعيما من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنهم "يمثلون جميع قارات ومناطق الجنوب العالمي".كما تمت دعوة 20 ممثلاً آخر لمنظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس. كما تمت دعوة قادة العديد من المنظمات الأفريقية الإقليمية. وقد أكد وفد الأمم المتحدة بالفعل مشاركته في القمة.في الوقت الحالي، أكدت 41 دولة مشاركتها من بينهم بيلاروسيا لأول مرة، ومن المتوقع مشاركة المزيد، وفقًا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس".في المقابل، لم تتم دعوة أي زعيم غربي للقمة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخطط للذهاب إلى القمة كمراقب، لكن أثار ذلك ردود فعل متباينة من دول "بريكس"، حيث أعلنت روسيا أن مثل هذا الحضور سيكون "غير مناسب".جدول أعمال القمةفي اليوم الأول للقمة، 22 أغسطس، ستعقد جلسة منتدى أعمال، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة. بعد ذلك، سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة. وقال أنيل سوكلال، إن جدول الأعمال هنا مفتوح، ويمكنهم تبادل الآراء حول أي موضوع يرونه ضروريًا.في 23 أغسطس، ستعقد جلستان. خلال الجلسة الأولى، سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد. وستضم الجلسة الثانية، العلنية، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد.وفي نهاية القمة، سيتبنى رؤساء الدول الأعضاء البيان الختامي.من يريد الانضمام إلى بريكس؟يتصدر توسع "بريكس" جدول الأعمال، بحسب تصريحات الكرملين.وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا.إلى ذلك، يضاف دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا. وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، فإن "قائمة البلدان طويلة".

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