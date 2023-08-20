https://sputnikarabic.ae/20230820/حاكم-روستوف-يعلن-إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-بطائرات-مسيرة-1080251123.html
حاكم روستوف يعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرات مسيرة
حاكم روستوف يعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرات مسيرة
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيرة انتحارية على المقاطعة في جنوب غرب روسيا، دون وقوع إصابات ولا... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T07:53+0000
2023-08-20T07:53+0000
2023-08-20T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غولوبيف، في بيان على "تلغرام"، اليوم الأحد، إن "المقاطعة تعرضت لمحاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، في وقت مبكر من صباح اليوم، وتم التعامل معها بنجاح بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، ولم يتم استخدام أنظمة الدفاع الجوي بسبب صغر حجم الهدف".وأضاف غولوبيف أنه "لا توجد إصابات أو أضرار نتيجة سقوط الطائرات المسيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف لاستهداف مواقع في موسكو باستخدام طائرة مسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-بمسيرة-لاستهداف-مواقع-في-موسكو-1080248004.html
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روسيا
حاكم روستوف يعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرات مسيرة
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيرة انتحارية على المقاطعة في جنوب غرب روسيا، دون وقوع إصابات ولا أضرار.
وقال غولوبيف، في بيان على "تلغرام"، اليوم الأحد، إن "المقاطعة تعرضت لمحاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، في وقت مبكر من صباح اليوم، وتم التعامل معها بنجاح بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، ولم يتم استخدام أنظمة الدفاع الجوي بسبب صغر حجم الهدف".
وأضاف غولوبيف أنه "لا توجد إصابات أو أضرار نتيجة سقوط الطائرات المسيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف لاستهداف مواقع في موسكو باستخدام طائرة مسيرة.