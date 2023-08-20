https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-جنوب-أفريقيا-الجمهورية-لن-تشارك-في-صراع-القوى-العالمية-1080272427.html

رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية

رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن بلاده ليست ناوية على الانخراط في الصراع بين القوى العالمية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T21:31+0000

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2023-08-20T21:31+0000

جنوب أفريقيا

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

العالم

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وقال رامافوزا، في خطاب تلفزيوني للأمة: "بينما يفضل بعض معادينا دعمًا واضحًا لاختياراتهم السياسية والأيديولوجية، فإننا لن نُشَجَّع على الانخراط في منافسة بين القوى العالمية. بدلاً من ذلك، تسعى بلادنا للتعاون مع جميع الدول من أجل السلام والتنمية العالمية".وأكد رامافوزا التزام جنوب أفريقيا بسياستها عدم التحالف وعزا عدم الاستقرار في القارة إلى الحرب الباردة في القرن العشرين، حيث اضطُرت العديد من الدول الأفريقية لاختيار جانب.وأضاف: وأوضح رامافوزا أن عضوية جنوب أفريقيا في بريكس قد أتاحت فرصًا للبلاد، ولكن حكومته ستسعى أيضًا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال استضافة منتدى اقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.جاء حديث رامافوزا، قبيل انعقاد قمة اقتصادات مجموعة "بريكس" الناشئة الأسبوع المقبل، حيث تعد جنوب أفريقيا عضوًا كامل العضوية في هذه المجموعة.وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

https://sputnikarabic.ae/20230820/رامافوزا-بريكس-قادرة-على-إحداث-تغييرات-في-الاقتصاد-العالمي-والعلاقات-الدولية-1080270839.html

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