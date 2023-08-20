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https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-جنوب-أفريقيا-الجمهورية-لن-تشارك-في-صراع-القوى-العالمية-1080272427.html
رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية
رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن بلاده ليست ناوية على الانخراط في الصراع بين القوى العالمية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T21:31+0000
2023-08-20T21:31+0000
جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
العالم
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وقال رامافوزا، في خطاب تلفزيوني للأمة: "بينما يفضل بعض معادينا دعمًا واضحًا لاختياراتهم السياسية والأيديولوجية، فإننا لن نُشَجَّع على الانخراط في منافسة بين القوى العالمية. بدلاً من ذلك، تسعى بلادنا للتعاون مع جميع الدول من أجل السلام والتنمية العالمية".وأكد رامافوزا التزام جنوب أفريقيا بسياستها عدم التحالف وعزا عدم الاستقرار في القارة إلى الحرب الباردة في القرن العشرين، حيث اضطُرت العديد من الدول الأفريقية لاختيار جانب.وأضاف: وأوضح رامافوزا أن عضوية جنوب أفريقيا في بريكس قد أتاحت فرصًا للبلاد، ولكن حكومته ستسعى أيضًا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال استضافة منتدى اقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.جاء حديث رامافوزا، قبيل انعقاد قمة اقتصادات مجموعة "بريكس" الناشئة الأسبوع المقبل، حيث تعد جنوب أفريقيا عضوًا كامل العضوية في هذه المجموعة.وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230820/رامافوزا-بريكس-قادرة-على-إحداث-تغييرات-في-الاقتصاد-العالمي-والعلاقات-الدولية-1080270839.html
جنوب أفريقيا
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جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم
جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم

رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية

21:31 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن بلاده ليست ناوية على الانخراط في الصراع بين القوى العالمية.
وقال رامافوزا، في خطاب تلفزيوني للأمة: "بينما يفضل بعض معادينا دعمًا واضحًا لاختياراتهم السياسية والأيديولوجية، فإننا لن نُشَجَّع على الانخراط في منافسة بين القوى العالمية. بدلاً من ذلك، تسعى بلادنا للتعاون مع جميع الدول من أجل السلام والتنمية العالمية".
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
رامافوزا: "بريكس" قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
19:16 GMT
وأكد رامافوزا التزام جنوب أفريقيا بسياستها عدم التحالف وعزا عدم الاستقرار في القارة إلى الحرب الباردة في القرن العشرين، حيث اضطُرت العديد من الدول الأفريقية لاختيار جانب.
وأضاف:
"هذه التجربة أقنعتنا بضرورة السعي لإقامة شراكات استراتيجية مع دول أخرى بدلاً من أن نكون تحت هيمنة أي دولة".
وأوضح رامافوزا أن عضوية جنوب أفريقيا في بريكس قد أتاحت فرصًا للبلاد، ولكن حكومته ستسعى أيضًا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال استضافة منتدى اقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
جاء حديث رامافوزا، قبيل انعقاد قمة اقتصادات مجموعة "بريكس" الناشئة الأسبوع المقبل، حيث تعد جنوب أفريقيا عضوًا كامل العضوية في هذه المجموعة.
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
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